Si torni alla medicina del territorio, il dibattito

TERMOLI. Da tempo la diocesi di Termoli-Larino si sta occupando di sanità e del risvolto sociale dell’assistenza sul territorio, progetti, incontri, assemblee nel corso dei mesi, come l’ultima della Pastorale che ha dato libero sfogo alle iniziative associative. Ora si punta dritto alla meta, ossia al ritorno della Medicina territoriale.

«Durante i mesi più duri della pandemia, questa diocesi ha raccolto le istanze sollevate da tante associazioni impegnate sul territorio, come La Fonte Molise onlus, che sottolineavano la necessità di potenziare l'assistenza territoriale. Ora si torna a chiedere una maggiore attenzione a questo tema, fondamentale per fornire un’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini. Infatti, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è la possibilità di superare le principali lacune della nostra sanità, che il Covid ha fatto emergere con inaudita violenza. I cittadini chiedono di essere resi partecipi delle scelte politiche in materia sanitaria, che ricadranno sulle loro vite. E anche la diocesi si unisce alla richiesta di investimenti mirati alla realizzazione di efficienti Case della Comunità sul territorio e di un adeguato ospedale di Comunità a Larino, in linea con gli standard europei, sfruttando i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza dedicati a questo scopo». Se ne è parlato stamani, nella sala del cinema Sant’Antonio a Termoli.

Hanno preso parte al dibattito il vescovo Gianfranco De Luca, Famiano Crucianelli (Biodistretto della via Amerina), Bartolomeo Terzano (Isde Molise), Giovanni Di Pilla (Centri di riabilitazione Padre Pio onlus), Tina De Michele (Consulta per le disabilità), Antonio Di Lalla (La Fonte) e Domenico Iannacone (giornalista Rai).

In sala diversi consiglieri regionali, medici, rappresentanti di comitati e associazioni, esponenti politici.

