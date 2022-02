Frà Immacolato "Servo di Dio", il decreto di Papa Francesco

MOLISE. Nel Bollettino ufficiale quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede (vatican.va) del 18 febbraio scorso, è stato comunicato che papa Francesco ha firmato la “Promulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi” e tra essi ha firmato il decreto per il riconoscimento delle: “virtù eroiche del Servo di Dio Immacolato Giuseppe di Gesù (al secolo: Aldo Brienza), Religioso professo dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi; nato il 15 agosto 1922 a Campobasso (Italia) e ivi morto il 13 aprile 1989”.

Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER promulgata da S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.

In questa Costituzione Apostolica si specifica che: “Per iniziare una causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato… Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità e circa l’efficacia della sua intercessione presso il Signore”.

Nella stessa Costituzione Apostolica si specifica che i primi passi per l’iter verso gli altari competono al vescovo nella cui diocesi il candidato è morto e che lo stesso vescovo, dopo aver accolto le istanze del popolo di Dio, richiede il nulla osta della Santa Sede per avviare tutte le procedure necessarie e istituisce un tribunale dinanzi al quale: “i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sull’esercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane, e delle virtù teologali e delle virtù cardinali e delle altre specifiche del proprio stato di vita. Inoltre, si devono raccogliere tutti i documenti riguardanti il candidato al quale da questo momento compete il titolo di Servo di Dio” (cfr. la Costituzione Apostolica già citata).

A questo punto la fase diocesana del percorso termina e gli atti si trasmettono alla Congregazione delle Cause dei Santi che prepara la Copia Pubblica del materiale acquisito e il lavoro di ricerca continua. Con degli incaricati, che hanno nomi e compiti specifici, si prepara una sintesi della documentazione che prova l’esercizio eroico delle virtù. Tutta questa documentazione viene sottoposta all’analisi di 9 teologi che esprimono con un voto il loro parere. Se il voto è favorevole, la Causa di Canonizzazione viene sottoposta all’esame dei Cardinali e dei Vescovi membri della Congregazione; se anche questo parere è positivo, il Cardinale Prefetto presenta il risultato di tutto l’iter al Papa che, concede la sua approvazione e autorizza la Congregazione dei Santi a redigere il decreto. A questo punto, si procede, con la lettura pubblica e la promulgazione del decreto.

Dalla lettura pubblica del Decreto il candidato alla canonizzazione diviene VENERABILE.

Fra Immacolato da Campobasso o come è chiamato dal momento della sua professione solenne nell’ordine dei carmelitani (11 maggio 1948), frà Immacolato Giuseppe di Gesù, dal 18 febbraio 2022 ha il titolo di Venerabile si aspetta un suo miracolo, che sicuramente verrà, per la Beatificazione.

Secondo molti testimoni ad alcuni campobassani in pellegrinaggio da p. Pio vivente, lui disse: “Perché venite da me, a Campobasso c’è già un santo”. Riferendosi a frà Immacolato.

Il nostro Molise è povero di tutto, anche di Santi locali non per mancanza di candidati, potremmo fare un lungo elenco, ma perché le diocesi non ritengono di dover procedere in proposito.

Don Nicola Mattia