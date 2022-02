Nuove frontiere, i viaggi spaziali modificano il nostro cervello

TERMOLI. Il 12 aprile 1961, alle ore 9.07, il 27enne cosmonauta russo Jurij Alekseeviĉ Gagarin venne lanciato a 302 chilometri d’altezza, divenendo in tal modo il primo uomo ad entrare nell’orbita terrestre. Con questa impresa formidabile Gagarin, a bordo della navicella Vostok-1, ha aperto una nuova frontiera per l’essere umano: quella dei viaggi spaziali. Sono passati quasi 61 da quel primo lancio nello spazio e oggi, grazie alle nuove tecnologie, gli scienziati sono pronti a scoprire come e quanto la nostra permanenza nel vuoto cosmico modifica il nostro organismo. Una delle più recenti e sorprendenti scoperte riguarda gli effetti del viaggio spaziale sulla nostra materia cerebrale. I primi risultati mostrano che nel nostro cervello si verificano dei ricablaggi (ossia una riorganizzazione della struttura del cervello) neuronali. Studiando il cervello di 12 cosmonauti che hanno trascorso una media di 172 giorni nello spazio, i ricercatori hanno scoperto che in essi si sono verificati “significativi cambiamenti microstrutturali” nella materia bianca che dirige le comunicazioni all’interno del cervello e da e verso il resto del corpo. I cervelli dei cosmonauti sono stati scansionati, attraverso la risonanza magnetica a diffusione (dMRI), subito prima e subito dopo la loro permanenza nello spazio, analisi che sono state ripetute sette mesi dopo. Sebbene alcune delle modifiche avvenute nel cervello si siano annullate, tanto da non essere rilevate nelle ultime scansioni, altre risultavano ancora visibili. I cambiamenti sono avvenuti principalmente nei tratti neurali relativi alle funzioni sensoriali e motorie, secondo i ricercatori ciò sarebbe avvenuto per via dell’adattamento dei cosmonauti alla vita in microgravità. «Considerando la diversa fisica e cinestesica che si applicano all’ambiente estremo dello spazio – hanno spiegato gli scienziati – e l’ipotesi che questi abbiano effetti significativi sulla rappresentazione e il controllo del corpo del cervello, si sospetta quindi che questi tratti riflettano questa alterazione della funzione sensomotoria mostrata nei viaggiatori spaziali».

Questa è una scoperta importante, perché è la prima volta che vengono studiati gli effetti del volo spaziale utilizzando una tecnica di imaging cerebrale, chiamata trattografia in fibra. Una tecnica innovativa che crea un’immagine in 3D dei tratti neuronali, rivelando in grande dettaglio come è cablato il nostro cervello. La trattografia in fibra, infatti, ha permesso ai ricercatori di vedere più dettagliatamente le reali connessioni tra i neuroni e come questi si modifichino in situazione estreme come quelle dei viaggi spaziali. Gli studiosi pensavano inizialmente di rilevare cambiamenti nel corpo calloso, l’autostrada centrale che collega entrambi gli emisferi del cervello, ma ad un’analisi più attenta si sono resi conto che questi hanno determinato un’espansione dei ventricoli del cervello – una rete di camere di comunicazione, piene di fluido, che siedono accanto al corpo calloso. «I cambiamenti strutturali che abbiamo inizialmente trovato nel corpo calloso – hanno detto i ricercatori dell’università di Antwerp in Belgio – è stato causato dalla dilatazione del ventricolo che induce slittamenti anatomici nel tessuto neurale adiacente. Dove inizialmente pensavamo ci fosse un reale cambiamento strutturale del cervello, abbiamo osservato solo cambiamenti di forma. Questo pone i nostri risultati in una diversa prospettiva». Naturalmente questi sono cambiamenti nella struttura del cervello dovuta alla sua plasticità, quella che ci permette di apprendere nuove abilità, creare nuovi ricordi e molte altre innovazioni nella nostra capacità di acquisire nuove conoscenze e prospettive riguardo alla realtà. Dove ci porteranno queste nuove scoperte su come si modifica il nostro cervello nello spazio non è ancora chiaro, ma ciò che è certo è la capacità del nostro organismo di adattarsi a qualsiasi modifica dell’ambiente, persino a quello duro ed estremo dello spazio.