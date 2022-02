Percorsi di legalità a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Martedì 1° marzo, sarà la giornata conclusiva del progetto didattico “Percorsi di Legalità”, che ha coinvolto i bambini delle classi quinte della scuola Primaria dell’istituto di Serracapriola. Il progetto, supportato dal Comune di Serracapriola e dalla Pro Loco, è stato ideato da quattro ragazzi che, da circa tre mesi, prestano servizio di volontariato presso il Comune di Serracapriola. Manila Di Carlo, Ana Oprea, Lucia Basilica e Luigi Centuori, questi i nomi dei quattro ragazzi che, per quattro giornate, hanno fatto rivivere un po’ di normalità, in questo assurdo e difficile momento di pandemia, ai bambini che hanno aderito al progetto.

“Il nostro compito è quello di promuovere e divulgare quelli che sono i concetti base della legalità, che vanno dalla tutela dell’ambiente, alla sicurezza in rete, alla salvaguardia dei giovani contro le mafie, alla violenza contro le donne fino al femminicidio; tutto ciò affinché le nuove generazioni imparino a non commettere gli stessi errori di chi li ha preceduti”. Queste sono le basi su cui è stato realizzato il progetto “Percorsi di Legalità”, un laboratorio extra didattico, dove insieme ai bambini si discutevano argomenti di notevole importanza, senza tralasciare l’aspetto ludico e creativo. Luigi Centuori ci illustra, nello specifico, le attività svolte nelle giornate: “Come primo argomento abbiamo deciso di trattare le tematiche relative alla mafia, anche attraverso autori come Roberto Saviano e persone che hanno perso la vita per contrastarla, come i giudici Falcone e Borsellino.

Abbiamo cercato di trattare questi argomenti, tenendo presente che di fronte a noi ci fossero dei bambini, quindi sensibilizzarli e far comprendere l’importanza di queste tematiche, ma facendolo in modo soft. Si è interagito con loro dandogli uno spazio, dove poter esprimere le loro impressioni e il loro pensiero; i bambini hanno dimostrato di avere già un’ampia conoscenza in merito”. Non si è tralasciato l’aspetto ludico-creativo: “Considerando il periodo di Carnevale, abbiamo pensato ad un laboratorio didattico di creazione di maschere e infine di gioco vero e proprio; questo per tutte le giornate”.

Le quattro giornate sono state quindi caratterizzate da tre aspetti: quello informativo, quello creativo e quello ludico. I temi trattati negli incontri sono stati, la mafia nel primo giorno, seguita dal cyberbullismo; nel terzo la salvaguardia della natura e dell’ambiente e il quarto, che avverrà martedì prossimo, è ancora in fase preparatoria. I ragazzi impegnati in questo progetto, si ritengono molto soddisfatti e pensano già al futuro con altri progetti e laboratori rivolti ai più piccoli.

Luigi ci tiene a fare i dovuti ringraziamenti: “Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco di Serracapriola, al Presidente Maria Chiara Castriota e alla segretaria Carmela Nigro, e soprattutto al Comune di Serracapriola”.

