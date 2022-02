Famiglia D'Ermes a Chieuti: da un secolo fedele

CHIEUTI. È tempo di festeggiamenti per il supermercato “Market D’Ermes”, che oggi celebra i cento anni di attività. Questo importante traguardo è un evento più unico che raro ed è, soprattutto, un evento che va valorizzato e che sia anche da esempio alle nuove realtà È fondamentale riconoscere l’importanza quasi vitale, di queste attività, nelle realtà piccole come quella di Chieuti.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha voluto dare merito alla ricorrenza, invitando la famiglia D’Ermes presso la sala consiliare, e consegnare loro una targa di riconoscimento. Ripercorriamo i passi salienti della storia del “Market D’Ermes”, una vera istituzione a Chieuti. Il primo punto vendita nasce nel 1922 a nome di Mancini Maria e D’Ermes Pasquale, situato in via Borgo. Nel 1953, dopo la morte di Pasquale, subentra il figlio D’Ermes Amerigo senior, che rinnova il punto vendita, trasferendolo in corso San Giorgio, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità e soprattutto per gli scolari, in quanto vicino alle scuole elementari; prima di entrare a scuola, era d’obbligo passare “da Amerigo” per un panino o per una caramella. Lo storico negozio chiuderà i battenti nel 1997, per poi tornare alla luce nel 1998 con D’Ermes Roberto, figlio di Amerigo senior, arrivando così alla terza generazione di gestione dell’attività. Nel 2020 si è aggiunto allo staff D’Ermes Amerigo junior. Nel 2021 il punto vendita si è trasferito in corso Skanderberg totalmente rinnovato.

Molto emozionato Roberto D’Ermes che dichiara: “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, che va a premiare il nostro impegno e la nostra serietà nei confronti di questa piccola comunità”. Nella targa, consegnata dal sindaco Diego Iacono, come riconoscimento all’impegno profuso da questa famiglia, alla loro ininterrotta attività durata un secolo, possiamo leggere queste parole: “Dietro ogni impresa di successo c’è sempre qualcuno che ha preso decisioni coraggiose nella nostra piccola Chieuti. Dal 1922 la famiglia D’Ermes per quattro generazioni è stata al servizio della nostra comunità. Un esempio di laboriosità e competenza lungo un secolo”.

Galleria fotografica