«A scuola con Achille Pace», l'omaggio all'istituto comprensivo Difesa Grande

Per non dimenticare ven 04 marzo 2022

TERMOLI. «A scuola con Achille Pace». È l'omaggio dell'istituto comprensivo Difesa Grande, che avviene oggi, con la lectio magistralis «Sul Filo del discorso che ci lega al maestro...»

Ospiti la dottoressa Rosaria De Bellis, giornalista, pianista, attualmente nel team marketing e comunicazione di Eurocar Firenze (Gruppo Eurocar Italia controllata al 100% da Porsche Holding Salzburg). Ha conseguito nel 2011 la laurea specialistica in marketing e comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità presso l'università degli studi del Molise;

Massimo Palumbo architetto, artista, promotore culturale. Interessato alle dinamiche incontro-scontro tradizione e innovazione, da attenzione alla partecipazione, alla progettazione di nuove ipotesi di sviluppo per tutelare la diversità delle comunità locali. Ama la trasversalità e il piacere delle contaminazioni: l'arte e l'architettura sono discipline ove la memoria gioca un ruolo fondamentale, i territori su cui si configurano sono sempre luoghi dello "spazio della memoria”. Del 2007 il libro su Franco Libertucci: “Franco Libertucci scultore Re, Regine, Alfieri, Torri, Cavalli” Edizioni Levante. L’utopia realizzata è il Maack a Casacalenda_Molise. Diversi i suoi interventi e presenze nell’area vasta tra arte e architettura. Nel 2012 è vincitore con “Hangar 3.0” del Concorso Nazionale di idee per la riqualificazione di Piazza del Popolo a Latina. Concorso a cura del Comune di Latina e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Latina. Del 2013 l’invito presso i Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo. E’ presente con “Vivi. Opere di Massimo Palumbo”, mostra a cura di Cristina Costanzo. Del 2016 “Un unico viaggio. Massimo Palumbo_Arte e Architettura (1970-2015)” a cura di Teresa Lucia Cicciarella a Barcellona presso il Reial Cercle Artistic. Nel 2017 NIHIL_NADA opere di Massimo Palumbo a cura di Joan Abellò Juanpere presso il Circulo de Bellas Artes a Madrid. Del 2019 “Autoritratto” a cura di Maria Arcidiacono ed Elena Donati progetto Macroasilo MACRO Roma. Nei primi di ottobre del 2020, la Giuria dell’IN/ARCH l’Istituto Nazionale d’Architettura, all’unanimità attribuisce il Premio BRUNO ZEVI 2020 per la Comunicazione Architettonica al: MAACK, Museo all’Aperto d'Arte Contemporanea Kalenarte. Massimo Palumbo nasce nel 1946 a Casacalenda nel Molise. Risiede a Latina dove opera.

Il programma prevede i saluti della dirigente Luana Occhionero, con l'intervento del presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, e l'assessore alla Cultura, Michele Barile, nonché quello all'Istruzione, Silvana Ciciola.









