«Il Fulvio non è un posto per Di(a)lettanti»

GUGLIONESI. Polemica teatrale, anzi plateale, quella della compagnia “Di(a)lettanti” di Guglionesi.

«Questo week end saremmo dovuti andare in scena con un’altra divertentissima commedia: “I RZZLL D NA VICCHJ”. Un omaggio al nostro compaesano Nicolino Sorella, il quale sarebbe stato sicuramente contento di vedere nuovamente interpretato il suo racconto. Una commedia entrata nella memoria e nei cuori dei guglionesani! Animati da nuovo entusiasmo eravamo pronti per ricominciare; intenti a ripartire con un nuovo progetto ma soprattutto, come sempre, intenzionati a mettere in scena un pezzo di “vita che fu” nella nostra Guglionesi e nella speranza di regalarvi una serata spensierata e di divertimento. Purtroppo dopo anni in cui abbiamo trovato consenso, ringraziamenti e supporto spassionato, ci troviamo per la prima volta a faticare nel reperire quella che è la base fondamentale per la nostra attività, l’unico spazio necessario e indispensabile per la messa in scena di una commedia: il Teatro.

Diverse sono state le richieste protocollate in comune per ottenere l’autorizzazione all’ utilizzo del “Teatro Fulvio” (cosa che ci è sempre riuscita facilmente almeno fino a qualche anno fa...). Alle nostre richieste è seguito solo un silenzio tombale da parte degli “addetti alla cultura” del nostro paesello. Le prime richieste cadute nel vuoto, pensammo derivassero dalla situazione di emergenza sanitaria. L’ultima richiesta protocollata, risale al 9/ 11/ 2021 ed è solo l’ennesima che abbia ricevuto come risposta un bel DUE DI PICCHE. Diversi sono stati i tentativi di trovare un dialogo e un minimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale, svariati sono stati i canali, formali e informali; una sola è stata la risposta: SILENZIO DI TOMBA!

Che il nostro lavoro non fosse troppo apprezzato da chi ha in mano la Cultura da qualche anno a Guglionesi, è diventato abbastanza evidente. Gli stessi forse ritengono che il palco del Fulvio debba essere calcato solo da professionisti o da compagnie affermate. I Dialettanti sono tutti giovani lavoratori che fanno una gran fatica a ritagliarsi il tempo per le prove, devono gestirsi fra lavoro e famiglie e lo fanno con la passione e il piacere di portare avanti oltre che un’esperienza di socialità, un percorso culturale fatto di rievocazioni e riproposizioni di quei racconti che arricchiscono e conservano le nostre radici e il nostro vernacolo o almeno ci provano. Siamo una di quelle rarissime realtà sul nostro territorio che gli “addetti alla cultura” dovrebbero preservare come fa il WWF con i panda e invece ci sentiamo quantomeno ignorati (non siamo degni nemmeno di una risposta). Non sappiamo se e quanto siamo bravi ma siamo sicuri di essere apprezzati, lo siamo perché i nostri SOLD OUT sono stati sotto gli occhi di tutti e lo sarebbero ancora se solo ci venisse concesso di provarlo; in fondo se la memoria non ci tradisce il nostro intervento è stato richiesto durante un’estate che arrancava a partire e faticava nell’ offrire eventi o serate qualsiasi; anche in quell’ occasione chi avrebbe dovuto presiedere ha preferito stanze più cult lasciandoci da soli nella gestione dell’evento.

Considerata l’insistenza per la serata ci saremmo aspettati la messa a disposizione di personale che si occupasse della logistica, niente di tutto ciò... “FATTA LA FESTA GABBATO LO SANTO” ....

Stanchi, rammaricati, delusi e spenti abbiamo deciso di gettare la spugna: IL FULVIO NON È POSTO PER DI(A)LETTANTI, sarà vero? U timb è galandommn…»