Bellotti: «Spiaciuto per lo sfogo dei Di(a)lettanti, li incontrerò al più presto»

GUGLIONESI. Dopo la pubblicazione dell'articolo sul Teatro Fulvio, la risposta del sindaco Mario Bellotti non è tardata ad arrivare.

“Sono dispiaciuto per quanto uscito in queste ore sullo sfogo dei Di(a)lettanti. Loro per noi, sono il fiore all'occhiello. Lunedì sera mi incontrerò personalmente con la compagnia teatrale e decideremo il tutto”.

Disguidi tecnici dovuti, soprattutto, al “periodo storico che stiamo vivendo. Siamo ancora in pandemia e da circa 10 giorni la stagione teatrale è ricominciata. Sarà mia volontà risolvere questa problematica così da poter tornare a sorridere insieme a loro”.