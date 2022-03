«Ancora mimose sporche di sangue in questo 8 marzo 2022»

TERMOLI. Per iniziativa delle socie e della presidente Giulia Di Paola, l’associazione Mai più sole-Non una di meno Termoli ha voluto condividere questo pensiero, in occasione dell’8 marzo. «Ancora mimose sporche di sangue in questo 8 marzo 2022.

Ancora sofferenza, violenza e disperazione.

Una guerra, ultima in ordine di tempo, sta distruggendo un popolo di uno stato europeo e sta tenendo con il fiato sospeso tutti noi.

Andrà tutto bene, cambieremo in meglio! Indimenticabili questi slogan sbandierati in ogni dove e ripetuti come un mantra quasi a stigmatizzare quella rovinosa alterazione nei rapporti umani che poi di fatto c’è stata. Ci hanno accompagnato durante la pandemia, ci speravamo, ma non è stato così.

Gli egoismi hanno ampliato i loro spazi a danno di chi voleva costruire un mondo migliore sulle macerie di una sofferenza che ci ha provati. No, il tempo della pace e dell’armonia non è riuscito ad imporsi, i femminicidi sono aumentati e le donne sono ancora in primo piano a pagare il prezzo più alto.

È così per le donne afgane, ripiombate nell’incubo dei talebani che le ha allontanate dal mondo, le ha rese invisibili, spezzato i loro sogni; è così per le donne ucraine costrette a prendersi cura dei figli, dei genitori, a portarli lontano dagli orrori di una guerra combattuta dai loro uomini contro un’invasione assurda.

È così per tutte le donne dei paesi in guerra, e sono tanti, perché la guerra non concede spazi per pensare soprattutto a loro. È così per le donne vittime di femminicidio, ancora troppo frequenti nel nostro paese perché non siamo capaci di ascoltarle e salvarle in tempo. A delitto avvenuto la narrazione è sempre questa.

Cosa dire in questo 8 marzo 2022?

Suggeriamo di evitare parole di conforto perché il 9 marzo suonerebbero come parole vuote se non si è disposti a cambiare davvero. Infatti i media hanno spettacolarizzato facili dualismi e poco informato: pro e contro, che si tratti di Covid o di Ucraina o di riarmo dell’Europa. Ed è paradossale perché il paradigma della logica binaria ammette una sola direzione di marcia, un fatto estremo per volta. E come ogni approccio monotematico tende ad estremizzare, non lascia spazio al dubbio, non consente il pluralismo di cui l’informazione ha bisogno per far nascere un giudizio critico. Non si facilita la simpatetica disposizione verso le sofferenze umane, ma si alimenta l’emozione unidirezionale pro/contro come se fossimo tutti sul campo di battaglia.

Come ci proteggiamo da questa guerra di emozioni? Cerchiamo di farlo scommettendo di più sulla capacità delle donne di saper mediare quando le guerre volute dagli uomini distruggono vite, affetti, ricordi, sogni, progetti, mondi.

Lo sappiamo tutti che le donne da sempre hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale anche là dove non prendendo le armi in mano, anzi fanno un lavoro di pacificazione proprio non prendendo le armi in mano. Ma è un lavoro di pacificazione che non si dice. In questo 8 marzo, cerchiamo di sottolinearlo noi, attivando una visione delle cose per riconoscere una storia laterale che è poi quella che da sempre accompagna noi donne. Utilizziamo come esempio il concetto di “fuori campo” che viene usato nei film ed è ciò che sta “fuori” all’ inquadratura che spesso vediamo zoomare o intuiamo attraverso il suono, il montaggio, i flashback. Sono importanti anche loro e fanno la differenza nel decretare la buona riuscita di un film, ma non se ne parla. Ecco, la storia delle donne è un “fuori campo” , sul prima e sul dopo, delle cose che accadono, per ragionare sulle forme con cui le donne sono state silenziate, inabissate, rimosse. E facciamone un “fuori campo attivo” per renderci conto che c’è bisogno di rivendicare ora più che mai una storia plurale che evidenzi linguaggi, stili, profondità, significato e azioni del “sentire laterale” delle donne intorno al mondo e sostenerne fortemente la rilevanza. Per esempio è la prima volta che la guerra viene raccontata con più inviate di guerra donne che ne fanno un racconto al femminile iniziando spesso i loro servizi con …” racconto quello che vedo e che ascolto…” e l’occhio sulle cose è piacevolmente femminile, intenso, accogliente ed emozionante. Immagini e racconti sono di donne che cercano di rendere casa, per i loro bambini, i corridoi delle metropolitane, che realizzano manufatti utili agli uomini in guerra, che battono le strade palmo a palmo per cercare qualcosa con cui allestire un pasto, che tra la paura delle bombe, sacrificano minuti preziosi per convincere i figli a scegliere un giocattolo solo, ma solo uno da portare via come ricordo di una normalità che non c’è più, che salutano i loro mariti tacendo la paura dell’ignoto mentre salgono sui treni e sui pullman con carrozzine e zaini di scuola verso l’imprevedibile, promettendo ai figli che sarà una grande avventura. Sono loro che saranno chiamate a riconoscere i corpi straziati dei propri morti. Ma è sempre stato così! Le madri dei martiri delle Fosse Ardeatine non hanno maneggiato le armi ma hanno dovuto armarsi di un eguale coraggio per scendere nelle catacombe a riconoscere i figli, i mariti, i padri ammazzati dai nazisti. Molte di loro sono riemerse dall’inferno con i capelli completamente imbiancati. Sono le donne che tengono e terranno i fili delle relazioni familiari tra chi va e chi rimane, nel disperato tentativo di preservare e custodire la memoria e i miti familiari da trasmettere ai figli per tenere saldo il -chi siamo e da dove veniamo- più che mai necessari di questi tempi.

Come le chiamiamo tutte queste donne? Fuori campo/ visioni laterali/ piccole donne fragili/ future vittime di femminicidio e di stupri di guerre? Chiamiamole partigiane di una storia plurale, che in maniera unanime rivendicano il bisogno di un ragionare saggio e prudente perché di estremismo ce n’è già in eccesso nella guerra guerreggiata».