“Il coraggio svelato”, la rappresentazione all'auditorium di San Pietro

Spettacolo all'auditorium di San Pietro

TERMOLI. Una storia tutta al femminile, due mondi diversi che si incontrano e si confrontano, il tutto condito da ideali eterni: il sentimento di sorellanza, l’empatia, la solidarietà e le ambizioni. Ieri pomeriggio in scena presso l’auditorium di san Pietro e Paolo con l’opera teatrale: “Il coraggio svelato”.

L’adattamento teatrale “Il coraggio svelato” tratto dal libro “Bilqiss - El viento en la cara” di Saphia Azzedine è andato in scena ieri pomeriggio, alla presenza di una sala gremita di ospiti. Un confronto tra due diverse personalità, una donna mediorientale e una giornalista americana, due caratteri diversi, due concezioni di vita diverse, ma non per questo entrambe importanti. Le due registe Donatella Del Duca e Margherita D’Onofrio, registe e interpreti dell’opera ci hanno svelato alcuni retroscena e segreti del loro lavoro, dell’impegno nel realizzare l’opera tratta dal romanzo della Azzedine. L’adattamento teatrale è stato proposto dall’associazione “La casa del libro” di Daniela Battista.

Un’idea che prende spunto da viaggi lontani, da culture e realtà diverse dalle nostre -come quella mediorientale- in particolare la cultura dell’Arabia e dell’Afganistan. Viaggi vissuti proprio dalla regista D’Onofrio che ha cominciato ad appassionarsi a quella cultura, tanto lontana dalla nostra, ma attuale e complicata, sia in passato, che oggigiorno. Un adattamento tutto al femminile: una donna condannata alla lapidazione e una giornalista statunitense che comincia ad appassionarsi alla vicenda della donna mediorientale. La giornalista parte ed esce dal suo mondo per entrare in quello dell’altra donna –quella più sfortunata- con l’intento di salvarle la vita, con tutte le sue forze. Una storia che è stata portata in scena dalle due registe, dopo un attento studio di una cultura e di uno stile di vita lontano dal nostro e che spesso ci intimorisce, proprio per questo motivo è servito uno studio approfondito degli argomenti trattati.

Un’opera teatrale emozionante, attuale e senza tempo, che ha colpito l’animo delle due registe affinché si possa dare voce alle donne che vivono anche dall’altra parte del mondo, in una condizione marginale. Portare in scena – in particolare a teatro- denunciandone le condizioni e le differenze è un grande passo avanti; anche perché il teatro è un mezzo straordinario per sensibilizzare la stragrande maggioranza delle persone. L’empatia è la chiave migliore per affrontare un tema così delicato, come la condizione femminile.

Parlarne è il modo migliore per affrontare la delicata tematica, affinché non debba mai più esistere differenza alcuna.

Galleria fotografica