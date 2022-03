"Orientati 2022", cosa c'è nel tuo futuro

VASTO. La Fondazione BCC della Valle del Trigno organizza, per l'undicesimo anno consecutivo, l'evento di Orientamento post diploma gratuito rivolto alle scuole del territorio “Orientati: cosa c'è nel tuo futuro?”.

Anche quest’anno, per motivi legati alla pandemia, non sarà possibile realizzare l’evento in presenza quindi Orientati si terrà online. Le attività proposte alle scuole e ai ragazzi del territorio, che possono iscriversi anche individualmente, sono di due tipologie:

- Iniziative di orientamento individuale, su prenotazione, GIOVEDÌ 17 marzo. I ragazzi avranno la possibilità di fare un incontro individuale di 30 minuti con una esperta di orientamento.

- Evento di Orientamento, online su piattaforma, VENERDÌ 18 marzo dalle 15:00 alle 17:00 circa. L’incontro è motivazionale, l’intento è quello di aiutare i ragazzi a comprendere le proprie attitudini ed inclinazioni oltre a conoscere le migliori possibilità di impiego nel futuro attraverso la conoscenza dei nuovi mestieri. Tra gli altri interverranno Sara Bodio, coach umanista esperta specializzata in MOV (metodo di orientamento vocazionale) e Marco Santarelli, Direttore Scientifico della Fondazione Margherita Hack che discuterà con i ragazzi il tema “intelligence delle cose e nuovi mestieri”.

L’evento è indirizzato ai ragazzi delle classi 4° o 5°di tutto il territorio della Valle del Trigno, Abruzzo e Molise, provincia di Chieti e Campobasso.

Orientati è completamente gratuito ma la prenotazione è obbligatoria a questo link:

https://commaeventi.com/evento/orientati22/