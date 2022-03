La storia del calcio: a Termoli rinasce il ‘Milan Club’

TERMOLI. Dopo le glorie rossonere vissute nel primo Milan Club “ Nereo Rocco“ durante l’epopea Berlusconiana , nel locale di Giovanni Scipioni in via Germania dove davvero siamo tutti noi milanisti di Termoli cresciuti a pane e Milan, dove avevamo potuto fotografarci e toccare una delle magnifiche 7 Champion. Ecco che dopo qualche anno di appannamento, rinasce un Milan Club nella nostra città .Da qualche mese è tornato sull’entusiasmo che pare essere ritornato tra le fila dei tantissimi tifosi rossoneri a Termoli , su iniziativa di alcuni cuori strarossoneri ,ecco che per il momento in Via Giappone nasce la nuova sede del nuovo Milan Club , il club con un gesto davvero nobile chi ha voluto ricostruire il ritrovo dei diavoli rossoneri , lo ha intitolato ad un Milanista D.O.C. termolese al100% che oggi purtroppo non è più con noi dal 18 Febbraio 2021, quando il maledetto Covid ce lo ha strappato e cosi il club avrà il suo nome “ Milan Club Carmine D’Angelo “ e come presidente non poteva non essere colui che ha preso la sua eredità come figlio , come imprenditorialità e simpatia allo stato puro , Fabio D’Angelo, che avrà come collaboratori nel direttivo ,Rino Grallo uno dei soci fondatori,come Francesco Ardò e Angelo Farin , tutti con la seconda pelle tinta di rosso e nero. Ma già tanti sono iscritti, chi vi scrive di provata fede inossidabile rossonera dovrebbe essere addetto alla comunicazione. Come dicevamo per i primi tempi è stata presa come locale all’interno di quello che una volta in via Giappone si chiamava “ Aise Club” oggi è un locale di ricreazione e del gioco di biliardo. Finalmente i tifosi rossoneri sono tornati ad entusiasmarsi nella nostra città per i colori amati, ora per essere completa la festa ci vuole solo la classica ciliegina intorno al 22 Maggio 2022. Tremate tremate il Diavolo (Rossonero) è tornato.





