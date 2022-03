«Il Pci e l'occupazione delle terre nel basso Molise»

CAMPOMARINO. Già assessore comunale all’Ambiente nella Giunta Di Giuseppe, a Campomarino, da sempre schierato a sinistra, Nicola Occhionero ha dato alle stampe con la casa editrice Book Sprint un saggio sull'occupazione delle terre nel Basso Molise.

«In sintesi penso che il bisogno di terra, intesa come superficie da cui trarre sopravvivenza e profitto, si sia semplicemente trasformato da un punto di vista antropologico e sociologico», spiega l’autore. «Basti pensare ai titoli nobiliari che trovavano espressione tangibile nel latifondo, gli stessi che hanno delineato i confini territoriali tra comuni e province, alla fame di terra all'indomani dei due conflitti mondiali, allo sfruttamento dei terreni agricoli per usi diversi dall'agricoltura. Questo elenco potrebbe estendersi ancora molto, resta il fatto che l'unica vera rivendicazione per la coltivazione delle terre incolte e demaniali, è quella che va dal 1944 al 1952, nel meridione ormai liberato dal nazi-fascismo si attuava una straordinaria lotta popolare che terminerà con la riforma fondiaria.

La mia curiosità scaturisce da sentimenti che mi legano direttamente e personalmente a queste vicende umane, credo sia doveroso raccontare questi fatti». «Il 1944 è l’anno dimenticato dagli storici, ma è l’anno in cui si lotta tenacemente per la Liberazione del Paese dal nazi-fascismo e si preparano le prime lotte contadine dopo il ventennio di Mussolini. All’amarezza per la mancata assegnazione delle terre ai reduci della Prima guerra mondiale, alle aspettative create dal fascismo, si aggiungeva il rammarico per non essere riusciti a lavorare le terre demaniali usurpate dai latifondisti e dai nobili dell’Italia meridionale. Questo era lo stato d’animo dei contadini e dei braccianti, i quali durante e dopo il secondo conflitto mondiale, non erano in grado di immaginare prospettive di vita migliore.

Certamente occorrerà la spinta emotiva e ideale di Giuseppe Di Vittorio e di altri capipopolo locali che si opponevano alle malefatte dei sempre impuniti agrari, ma saranno i partiti, comunista e socialista, a portare le istanze delle masse nel Parlamento e nella aule di giustizia, almeno fino a quando il governo democristiano elaborerà una legge di riforma agraria che sarà lontana da quella teorizzata dal ministro comunista, ma restituirà in qualche misura la dignità che il lavoro agricolo merita. In tutto il Sud Italia, Molise incluso, le lotte bracciantili scriveranno pagine di storia locale, a volte dimenticata. Sarà il Tribunale di Larino, in provincia di Campobasso, ad emettere una sentenza che cambierà la storia del movimento bracciantile.

Sarà il Pci molisano a distinguersi nelle lotte per l’occupazione delle terre, condotte da dirigenti e sindacalisti audaci e fieri del proprio compito».