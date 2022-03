Carmine De Dominicis campione regionale alle Olimpiadi di Neuroscienze

LARINO. È del Liceo D’Ovidio di Larino il Campione Regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze: Carmine De Dominicis della classe 2A del Liceo Scientifico. Un ragazzo di soli 15 anni, fin dall’infanzia totalmente affascinato dal mondo scientifico; una grande passione che lo studente continua ad allenare guidato e stimolato dai docenti dell’Istituto. Dopo la fase locale svoltasi nei singoli Istituti il 18 Febbraio 2022, oggi, 18 marzo 2022, presso l’Università del Molise, si è tenuta la fase regionale in cui lo studente, dopo le tre prove sostenute, si è piazzato al primo posto su 18 studenti, con il punteggio di 9/10.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono una competizione culturale internazionale che ha lo scopo di divulgare la conoscenza del Cervello fra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sono organizzate da un coordinatore nazionale, che funge anche da coordinatore internazionale della International Brain Bee, e da un coordinatore locale per ogni regione. Per la nostra regione si tratta appunto dell’Università del Molise.

A Carmine De Dominicis i complimenti del Dirigente Scolastico, prof. Antonio Vesce, dei docenti e di tutti gli studenti dell’Istituto. A lui inoltre un grandissimo in bocca al lupo per la fase nazionale che si svolgerà a Napoli, presso l’Università Federico II, il prossimo 9 e 10 Maggio. E poi, visto che sognare non costa nulla, ci si potrebbe auspicare addirittura la partecipazione alla fase internazionale delle Olimpiadi, Parigi 9-13 Luglio 2022 – INTERNATIONAL BRAIN BEE.

Del resto, pur avendo solo 15 anni, Carmine ha le idee ben chiare sul suo futuro ed un grande sogno: “Diventare un neuroscienziato e studiare i meccanismi complessi del cervello e del sistema nervoso”.

