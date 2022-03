“Gli eroi di Via Fani”, la storia dei 5 agenti uccisi dalle Brigate Rosse

Per non dimenticare sab 19 marzo 2022

GUGLIONESI. La giornata dedicata alle vittime del terrorismo, quella del 16 marzo, ha vissuto due momenti diversi a Guglionesi. Non solo la commemorazione al cimitero, per rendere omaggio al sacrificio compiuto da Giulio Rivera, ucciso 44 anni fa nella strage di via Fani. Interessante l’incontro col lo scrittore Filippo Boni, che a quel massacro ha dedicato un libro, basato proprio sulla figura dei cinque agenti della scorta, trucidati dalle Brigate Rosse, durante il sequestro dell’onorevole Aldo Moro. A raccontare la storia di queste persone, il giornalista e scrittore Filippo Boni che, nel suo libro “Gli eroi di Via Fani”, ha messo in luce la grandezza di questi uomini che hanno dato la loro vita per la Patria.

Un caso, una pagina nera della storia italiana che ha ancora dei misteri irrisolti.

Un attentato studiato bene, con meticolosità che ha cambiato per sempre la storia della politica italiana.

Filippo Boni ha voluto dar voce a chi queste persone le ha conosciute e le porta nel cuore. È stato mosso dal bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato. Ha fatto proprio il dolore delle famiglie alle quali questi uomini sono stati strappati via dalla mano assassina dei terroristi.

Un momento toccante al Teatro Fulvio, gremito di studenti dell’Omnicomprensivo, è avvenuto quando, un ex compagno di stanza di Giulio Rivera, ha riconsegnato il fornelletto che Giulio aveva in stanza fino alla sera prima dell’attentato.

Il libro “Gli eroi di Via Fani” nasce da una promessa che, l’autore ha fatto al padre prima che quest’ultimo morisse. «Mio padre aveva conosciuto l’agente della scorta Zizzi. Prima di morire mi chiese di fare un viaggio nelle vite dei 5 agenti della scorta e, così, mi sono messo in viaggio. Ho fatto 10 mila km con la macchina per andare a ricercare i familiari, gli amici e i luoghi di nascita di questi agenti che sono morti il 16 marzo 1978. Sono agenti che, di fatto, non sono mai stati ricordati all’interno di un volume prima di questo che è uscito nel 2018».

Il ricordo è d’obbligo. Il ricordo che deve essere tramandato di generazione in generazione per insegnare ai giovani i valori che hanno contraddistinto questi 5 uomini. Perché prima di essere agenti di scorta erano figli, fratelli, amici che hanno giurato di proteggere e servire la Patria. Valori che li hanno resi eroi.

«Il senso di questo viaggio e di questo libro risiede nel ricordo. Nel ricordo delle vite di questi uomini e non solo nel momento in cui sono morti. Il loro tributo più grande l’hanno pagato quel giorno, ma prima di quel giorno c’è una vita. Una vita lunga, piena di affetti, di famiglie. Il senso del libro è restituire alle nuove generazioni la vita di questi uomini».

Le vite hanno tutte lo stesso valore.

«Troppo spesso in Italia ci sono morti di serie A e di serie B. È necessario ritrovare un equilibrio nella celebrazione della memoria».

Non possiamo permetterci di dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà.