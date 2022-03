"Un albero per il futuro", tutelare la Biodiversità

GUGLIONESI. Nuovo step da parte dei ragazzi dell'istituto omnicomprensivo di Guglionesi nell'ambito del progetto di educazione ambientale "Un albero per il futuro". Un percorso nazionale, organizzato dai Carabinieri della Biodiversità in collaborazione col Ministero della Transizione ecologica, riservato agli studenti delle scuole medie.

Venerdì scorso, accompagnati dai docenti Stefano Discienza e Simona Masciangelo, gli allievi hanno preso parte all'uscita didattica per la messa a dimora delle piante consegnate. Gli alunni delle classi interessate sono coinvolti attivamente nella messa a dimora di specie vegetali autoctone contribuendo a formare un grande bosco diffuso che aumenti la qualità ambientale e una maggiore consapevolezza ecologica per contrastare i cambiamenti climatici in atto. «In questi ultimi anni noi tutti percepiamo gli effetti dei cambiamenti climatici con eventi meteorologici intensi che si manifestano sempre più di frequente e con maggiore violenza, con inverni dove si registrano scarse precipitazioni ed estati sempre più calde e siccitose.

Le tematiche ambientali sono diventate stringenti con i governi che cercano di porvi rimedio siglando accordi internazionali e ponendosi obiettivi previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ma che stentano a concretizzarsi. La sfida riguarda non solo il cambiamento del proprio stile di vita ma una rivoluzione verde che deve necessariamente coinvolgere tutti i cittadini ad iniziare dalle nuove generazioni modificando il proprio stile di vita e prendersi cura dell’ambiente. Cosa fare in concreto per il futuro del pianeta e per la nostra salute? – hanno riferito i docenti - le piante sono geolocalizzate e attraverso una piattaforma web gli studenti possono vedere la distribuzione, monitorare la crescita e lo stoccaggio di anidride carbonica nel corso degli anni.

Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti in un percorso triennale di: conoscenza delle riserve naturali e dello Stato e foreste demaniali; scoperta degli habitat naturali più vicini al proprio territorio; messa a dimora di piante all’interno del proprio plesso scolastico o in aree del centro abitato dove l’ambiente appare più bisognoso di cure; conoscere il risparmio di CO2 col passare degli anni; condividere la posizione delle piante su una mappa digitale; Acquisizione dei valori del rispetto dell’ambiente e del ruolo che ognuno ha per la salvaguardia della natura». Il progetto si arricchisce della consegna di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone, Ficus macrophilla columnaris magnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia.

