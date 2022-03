"Cena st'Orta", prima conviviale coi prodotti della Comunità "Il Noce"

TERMOLI. Martedì prossimo, 29 marzo, alle ore 20.30 al Circolo Arci "Il Danzika", a Termoli in via Polonia 8, la prima cena con i prodotti di ST'Orto, l'orto storto della Comunità Il Noce.

ST'Orto è un progetto di orto sociale nato dalla collaborazione tra l'Associazione Faced e il Centro diurno Chesensoha. Coinvolge persone che vedono nell'agricoltura sociale e biologica un modo per prendersi cura di sé e della natura.

Il costo della cena è di 12 euro e prevede pasta e ceci, salsiccia e finocchi. Il vino è escluso. Una parte del ricavato sarà destinata alle attività di autofinanziamento per l'orto sociale. La cena verrà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid. Grazie al Danzika per la preziosa collaborazione! Per prenotarsi: 388.6552117.