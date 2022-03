‘I quattro amori di Lewis’, alla biblioteca diocesana si parla di eros

TERMOLI-LARINO. La Biblioteca Diocesana di Termoli-Larino “Mons. Biagio D’Agostino”, di recente inaugurata nella sua nuova sede in via Seminario a Larino, propone quattro incontri culturali attorno al libro dello scrittore britannico C.S. Lewis, “I quattro amori”. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Teatrando, l’educazione in scena” – Avviso pubblico “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, e costituisce parte del Corso Base Animatori dal titolo “Coltivarsi”. Dopo il primo incontro dedicato all“affetto” in cui Chiara Vitulli si è confrontata con don Antonio Sabetta, teologo e filosofo, e il secondo incontro in cui il dibattito ha coinvolto Luciano Corbo e il prof. Emilio Baccarini sul tema dell’amicizia, domenica 27 marzo 2022 sarà la volta dell’“eros” con Lorenzo Di Maria in dialogo con il prof. Giovanni Salmeri dell’Università di Roma Tor Vergata. L'incontro si svolgerà alle 19 nella sala della biblioteca diocesana. L’ingresso sarà consentito fino a un massimo di 50 partecipanti nel rispetto delle attuali normative anti-covid: super green pass e obbligo della mascherina.

