‘Passiamo all’altra riva’: il libro di speranza di don Benito presentato a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Ripartono a Serracapriola i “Caffè Sociali”, eventi culturali, organizzati dall’associazione “Il Muro Invisibile ODV”, dove durante la presentazione di un libro, è possibile degustare un caffè o una calda tisana. Da uno scritto del 1825 di Fontenelle, un salotto letterario è il luogo dove le persone amano trovarsi per conversare piacevolmente, su questa idea, nata nel periodo Illuminista, l’associazione culturale di Serracapriola ha organizzato numerosi eventi.Il primo evento, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia da covid 19, si è tenuto nella serata del 25 marzo, in collaborazione con la Pro Loco Turistica di Serracapriola, alla presenza del sindaco Giuseppe D’Onofrio e al presidente dell’associazione don Marco Colonna. Una serata importante per “Il Muro Invisibile”, che finalmente,può riprendere tutte le attività culturali e sociali lasciate in sospeso. Per l’occasione, l’evento doveva essere speciale, qualcosa che arrivasse dritto al cuore e toccare gli animi dei partecipanti. L’ospite della serata e protagonista, che ha incantato il pubblico presente, è stato don Benito Giorgetta, Parroco della parrocchia di San Timoteo a Termoli. Benito Giorgetta ha presentato il suo ultimo libro “Passiamo all’altra riva”. Nel libro, con la prefazione di Papa Francesco, don Benito dialoga con Luigi Bonaventura, ex mafioso, ora collaboratore di giustizia.

“Luigi Bonaventura era, come ho detto prima, un bambino concepito e cresciuto per essere un bambino soldato. Ricordo che le parole più usate erano: odio e istigazione all’odio. Come un ritornello sentivo sempre ripetere: ammazzare, ammazzare, ammazzare”. Parte così la storia di quest’uomo che ad un momento particolare della sua vita, decide, parafrasando il titolo del libro, di passare, metaforicamente all’altra riva. Il dialogo tra don Benito e Bonaventura non solo fa riflettere e dare stimoli, ma offre soprattutto la possibilità di capire cosa significhi vivere in quei contesti mafiosi. Il messaggio importante che vuole dare Luigi è che c’è una possibilità per tutti di redimersi dai peccati, proprio come lui che da pozzanghera inizia piano piano a diventare sorgente.

“La pozzanghera a volte può anche godere di un luccichio brillante, ti può sembrare una cosa interessante, in realtà poi, mettendoci i piedi dentro, tutto quello che pensavi luccicasse sparisce e si affonda in una melma sgradevole”. Di conseguenza il libro non poteva che contenere messaggi di speranza: “Al contrario di quanto scritto sulla porta dell’Inferno dantesco, Lasciate ogni speranza o voi che entrate, coloro che entrano in contatto con queste pagine, si spera incontrino tutta la speranza di cui necessitano per alimentare le smorte fiamme dei propri desideri”. Anche un ex mafioso può essere capace di donare quanto di bene ha scoperto, forse in ritardo,possa donare. Nel libro viene spiegato anche il ruolo dello Stato nei confronti di queste persone, che hanno deciso di diventare collaboratori; una vita vissuta da fantasmi dove il sostegno fatto di contributi e protezione non è sufficiente.

La legge a riguardo è ormai obsoleta, non è stata più rivista da troppo tempo: “Lo Stato dovrebbe dare di più in impegno. Dedizione, attenzione e disponibilità ad assicurare protezione, prevenzione e contrasto alla mafia”. Don Oreste Benzi diceva che “l’uomo non è il suo errore; l’uomo non è il suo peccato”, ogni uomo ha uno spazio per il recupero, per il ravvedimento e per la conversione di una vita; questo è l’importante messaggio che deve portare ogni persona religiosa, emancipata e civile. “Per me l’amore, l’essenza dell’amore che reputo anche divino, è amare il prossimo tuo senza chiedere nulla in cambio. Riuscire con te stesso a non pretendere nulla dall’altro” dice Luigi. Lui è passato all’altra riva, il suo invito è che possano farlo anche altri. “Bisogna liberarsi da questa catena feroce dell’omertà che è uno dei fenomeni sui quali si basa la potenza mafiosa. Si è legati a questo fatto dell’omertà, del non riferire nulla delle cose di cosa nostra all’esterno, di non sentire lo Stato, di sentire sempre lo Stato come un nemico o comunque come una entità con cui non bisogna collaborare”, Paolo Borsellino.

