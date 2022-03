"Noi restiamo con voi”, servizio civile universale e pandemia

RIPABOTTONI. "Noi restiamo con voi” è il titolo dell’ebook realizzato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, un racconto straordinario che attraversa l’Italia intera nel momento più difficile della pandemia da Covid-19. Il libro, mette insieme le storie di giovani volontari del Servizio Civile Universale che nonostante la paura e le difficoltà non si sono tirati indietro; al contrario si sono impegnati, offrendo un fondamentale contributo alla collettività. Sono storie di generosità, di partecipazione e responsabilità, sono esperienze di giovani che a dispetto delle problematicità e delle restrizioni hanno contribuito a mandare avanti servizi essenziali in un momento di emergenza nazionale. “Combattere la solitudine” è la storia che arriva dal Molise, un territorio caratterizzato da piccole realtà purtroppo a rischio spopolamento, dove la maggior parte della popolazione è anziana.

È in realtà un collage di tante storie che vede protagonisti i volontari del #serviziocivileuniversale che operano con l’Anpeas Onlus e che, con la stessa convinzione e senso di responsabilità, hanno deciso di non tirarsi indietro in emergenza, ma di proseguire le attività svolgendo servizi di utilità sociale per le proprie comunità. C’è Marilena Rossi, di Montefalcone del Sannio, che durante il lockdown ha consegnato farmaci, mascherine e beni di prima necessità alle persone più fragili residenti nel suo comune, come Alfonso Conti di Capracotta, Martina Di Nunzio e Pamela Scassera del comune di San Massimo. Ci sono Roberta Faccone, e Valeria Tamilia che a Morrone del Sannio hanno continuato a dare sostegno agli anziani della loro comunità, combattendo la solitudine e l’isolamento portato dall’emergenza. Ci sono Serena Zappitelli e Valeria Reccia di Santa Maria del Molise che hanno contribuito a gestire l’emergenza coronavirus, e tante altre storie di solidarietà e vicinanza. È stato un periodo difficile - commenta la presidente dell’Anpeas Onlus Patrizia Pano, ma i nostri volontari hanno saputo reagire scegliendo di non sospendere il servizio civile, ma al contrario di rimanere sul campo in prima linea, dando il proprio fattivo contributo. Con gli Enti, prosegue la presidente, abbiamo ragionato e ripensato le attività progettuali da mettere in campo per il benessere della collettività in un momento così duro. Dunque - conclude la dottoressa Pano - l’Anpeas ha proposto ai ragazzi la possibilità di continuare il servizio civile anche in emergenza, gli Enti partner ne hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza, i giovani volontari hanno prontamente accettato e si sono resi utili alla collettività in un momento di estremo bisogno. È stato un vero e proprio gioco di squadra! Pertanto, a tutti i nostri ragazzi e agli Enti che hanno garantito la prosecuzione del servizio civile in sicurezza fornendo loro i dovuti dispositivi va il mio ringraziamento più sincero».

