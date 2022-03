La visione della dottrina sociale della chiesa, il nuovo di Marcello Paradiso

TERMOLI. “La visione della dottrina sociale della chiesa” è il titolo del nuovo libro di don Marcello Paradiso.

Nel 2010 l’autore pubblicava un testo dal titolo La politica e i cattolici, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, che veniva proposto come strumento, sussidio didattico per la formazione socio-politica sulla base della Dottrina sociale della Chiesa; in effetti trovò spazio e venne utilizzato in molte occasioni e in corsi di formazione aperti ad amministratori e cittadini attivamente impegnati per la crescita e il futuro delle nostre comunità locali. Come è facile comprendere, la DSC si è arricchita e si arricchisce continuamente perché muta e si evolve la realtà socio-economico-politica del nostro Paese e del mondo intero; per questo si rendeva necessario un aggiornamento di quel testo, considerando anche la novità del magistero sociale di papa Benedetto XVI e papa Francesco. (Per certi aspetti l’analisi di questo testo è già superata).

La DSC per sua natura è attenta ai cambiamenti dei fenomeni legati alle dinamiche sociali, istituzionali, politiche ed economiche e quindi inevitabilmente la Chiesa, che vive e condivide le gioie, le speranze, i drammi e le tragedie del mondo in cui è e deve indiscutibilmente essere presente con l’annuncio del Vangelo, non può sottrarsi al compito della lettura del presente e della riflessione su di essa, in continuità con la sua grande tradizione storica e dottrinale. Da quell’incipit profetico dell’enciclica Rerum Novarum la DSC è costantemente alle prese con Cose Nuove; dopo 130 anni dalla lezione di Leone XIII moltissimo è cambiato e l’insegnamento della DSC accompagna i cambiamenti tenendo saldi i legami con le sue radici.

Il titolo è indicativo del messaggio della Chiesa sulle Cose Nuove che inevitabilmente accadono nella storia di ogni comunità e dell’umanità intera. Ovviamente il testo, fra alcuni mesi, sarà già superato dalla velocità dei cambiamenti in atto nelle società, ma si pensa possa comunque essere utile per quel lavoro di aggiornamento e formazione di quanti, in qualche modo, partecipano e desiderano impegnarsi attivamente per la promozione della cultura politica e di una cittadinanza attiva.

Il testo, oltre che ripresentare il percorso storico della DSC attraverso i Documenti più importanti del Magistero sociale, scorre secondo l’analogo impianto del precedente del 2010 ed offre spunti di riflessione su alcune tematiche scelte e particolarmente sensibili; grande spazio, ovviamente, viene dato alle Encicliche sociali degli ultimi due pontefici di cui si sottolineano le novità più significative sulle problematiche socio-politico-economiche di questo ultimo decennio. In fondo il testo è in gran parte formalmente espositivo e per questo si offre ad un ampio utilizzo per confronti e dibattiti tra tutte le proposte presenti nell’agorà politico-culturale che oggi si presenta vasto e complesso.





