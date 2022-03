Il vescovo incontra i fidanzati al Santuario della Madonna della Difesa

CASACALENDA. Il vescovo incontra i fidanzati al Santuario della Madonna della Difesa. L’appuntamento è per domenica 3 aprile 2022. Carissimi, l’appuntamento per l’incontro diocesano con il vescovo Gianfranco De Luca delle coppie che si preparano a celebrare il sacramento del matrimonio è fissato, come da calendario e da tradizione, domenica 3 aprile, quinta domenica di Quaresima, presso il Santuario della Madonna della Difesa di Casacalenda.

Ore 16: arrivi e accoglienza, ore 16.15: Preghiera e riflessione a cura del Vescovo e della Commissione Famiglia; ore 18: Conclusioni e aperitivo insieme! L’importanza di questo incontro ci auguriamo veda l’impegno di tutti, operatori e parroci, affinché queste coppie ne vengano a conoscenza e soprattutto affinché tutto il possibile venga fatto per dare la possibilità e la libertà al maggior numero di loro di vivere questa esperienza! Nel ringraziare il Signore per la vostra attenzione al servizio della famiglia, grati per la vostra collaborazione e attenzione vi salutiamo con gioia augurandovi buon cammino quaresimale! I referenti per la Commissione Famiglia sono Natalino e Susanna Finocchio.

Promosso anche l’incontro del weekend “Per un sì da Dio” che si terrà al Villaggio Shalom a Montefalcone nel Sannio il 23 e il 24 aprile prossimi.