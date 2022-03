Donne e scienza: "Uguaglianza di genere ed empowerment femminile”

TERMOLI. “Donne e scienza: uguaglianza di genere ed empowerment femminile”, di questo si è parlato martedì pomeriggio, 29 marzo, al cinema Sant’Antonio a Termoli.

Un incontro interessante, quello organizzato dalla Fidapa di Termoli, che probabilmente meritava una cornice di pubblico maggiore, ma col numero di positivi così elevato in città è difficile radunare tanta gente.

Presenti all’evento la presidentessa della sezione di Termoli, Esmeralda Pettine; la vice presidente Matilde Tartaglia; il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello; la scrittrice e professoressa Simonetta Tassinari; sempre nell’ambito fidapino, la segretaria nazionale Anna Maria Elvira Musacchio, socia termolese che ha scalato le gerarchie nazionali.

La tavola rotonda ha avuto come tema centrale la partecipazione delle donne nel mondo scientifico. La Fidapa (Federazione italiana donne arte professioni e affari) lo ha approcciato, parlando innanzitutto della formazione, poiché la donna, sin dalla più tenera età viene indirizzata verso le materie umanistiche, piuttosto che scientifiche. Come associazione, la Fidapa vuole sensibilizzare gli argomenti che riguardano le donne e soprattutto la parità di genere che riguarda lo studio delle materie scientifiche.

Protagoniste del dibattito la vice presidente Tartaglia, già dirigente scolastica in città e la scrittrice Tassinari.

Un traguardo, quello proclamato dall’Unesco nella giornata dell’11 febbraio, che porta l’acronimo di Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), una data importante che affronta un tema, il tema diffuso e cruciale del nostro tempo. L’importanza delle donne che rappresentano il mondo scientifico.

Anche perché il mondo del lavoro ha notevolmente cambiato volto, le richieste maggiori sono proprio i percorsi denominati Stem, ossia scientifici. Piramide sociale sviscerata dal punto di vista lavorativo. Come ci ha ribadito la vice presidente Tartaglia: “Man mano che si risale la piramide sociale, le donne diminuiscono!” Il convegno ha affrontato le varie motivazioni che si nascondono dietro questa realtà: se si parla semplicemente di una propensione delle donne verso materie umanistiche, oppure la scelta risiede nelle barriere individuali e negli stereotipi.

Altro elemento dirimente del dibattito, il divario nel mondo del lavoro. Il lavoro 4.0 offre un lavoro alle ragazze, che potrebbe ridurre il divario che esiste tra i due sessi. Anche perché le donne hanno una propensione anche al lavoro di squadra.

Se facciamo un passo indietro nel tempo, troviamo grandi esempi di donne che hanno rivoluzionato il modo di pensare e anche di vivere della loro epoca, un esempio: Ada Lovelace, matematica inglese, oppure andando ancora più indietro nel tempo, Ipazia di Alessandria, prima scienziata che il mondo antico ricordi, per citare alcuni esempi. Tante sono le donne che si sono affermate in questo ambito, ma sostanzialmente ancora poche. Come associazione, la Fidapa vuole rompere gli schemi, i pregiudizi secondo i quali la tecnologia e gli studi altamente scientifici siano di appannaggio dell’uomo.

