"Mi dispiace", quando si ha il coraggio di chiedere scusa con parole e musica

"Mi dispiace", Danilo Campestre, in arte Mab-D

TERMOLI. Negli ultimi mesi del 2020 per due volte abbiamo parlato del giovane talento artistico Danilo Campestre. Oggi, a quasi 22 anni, torna a unire emozioni e sentimenti personali alla sua musica.

Nel settembre di due anni fa conquistò il secondo posto conquistato al concorso a premi di Musica, canto, danza e recitazione di Ortona, “Gaetano Cespa”, manifestazione aperta a tutti i giovani talenti che vogliano scommettere sul proprio futuro, a cui partecipò col brano inedito “Grandi ma piccoli”.

Grande appassionato di musica rap, ha un suo canale YouTube, col nome d'arte Mab-D, scrive i testi e la musica.

Nel Natale successivo dedicò un brano a una sua amica, Angela di Montenero di Bisaccia, che un male ha strappato alla vita a soli 40 anni, “Per Angela”, col video che ritraeva scenari e posti di Termoli che entrambi frequentavano e avevano nel cuore.

Adesso è una sedimentazione privata, quella che gli ha fatto comporre “Mi dispiace”, che lui stesso presenta: «Una famosa frase di Sant’Agostino esprime bene quello che penso: "nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta". Ho scritto questa canzone dedicata a una ragazza di Cercemaggiore, dopo sette mesi di relazione abbiamo avuto un forte litigio e ci siamo lasciati, con queste note e queste parole intendo chiederle scusa dei miei comportamenti, di un maledetto giorno in cui non ero in me stesso, sinceramente non so come la prenderà o cosa dire, ma voglio soltanto che lei stia bene e che sappia che davvero mi sento in colpa, appunto...mi dispiace».