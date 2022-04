Quarantennale dell'Avis Termoli, annullo speciale di Poste italiane

TERMOLI. In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dell’Avis Termoli “Samuele Spagnuolo”, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale. Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, allestita al Resort “Villa Livia” di Termoli dalle ore 16:30 alle 20:30, con accesso regolamentato. Il bozzetto dell’annullo riproduce il logo del 40° anniversario. Completano l’annullo le scritte «Anniversario Avis Termoli “Samuele Spagnuolo”» e «1.4.2022 – 86039 Termoli (CB)». Sempre nell’ambito delle celebrazioni, sarà presentata la cartolina realizzata per l’occasione, raffigurante il logo del 40esimo anniversario, la scritta «Avis Termoli» e le date «1982-2022».

