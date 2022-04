«I cigni neri», il poeta pugliese Enrico Fraccacreta a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Un pomeriggio all'insegna della poesia, con ospiti d'eccezione che hanno contribuito ad arricchire un evento dall'alto livello culturale. Si è svolta a Palazzo Norante, negli splendidi locali della Biblioteca “Ibrahim Kodra”, la presentazione del volume “I cigni neri” (Passigli, 2021) del noto poeta pugliese Enrico Fraccacreta. L’incontro si inserisce in un percorso che l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino ha inteso intraprendere al fine di arricchire l’offerta culturale e artistica e di contribuire alla crescita formativa della comunità. In particolare, come dimostrano altri eventi analoghi organizzati dall’Istituzione, si punta a valorizzare la poesia come forma d'arte da offrire ad un pubblico sempre più vasto, con particolare riferimento ai giovani e ai ragazzi. Il poeta, critico e scrittore Davide Rondoni ha così sintetizzato l’opera di Fraccacreta: «Enrico Fraccacreta è un maestro della poesia contemporanea.

Lo conferma con questa nuova raccolta che, nata da una circostanza inaspettata (la richiesta di tenere corsi di coltivazione a un gruppo di ragazzi provati da disagi e burrasche), è una delle più belle che ho letto negli ultimi dieci anni». A moderare l’incontro è stata la professoressa di lettere Monica Ferri che ha suscitato l’interesse del pubblico presente con spunti e domande che hanno messo a nudo l’anima del poeta attraverso riflessioni emozionanti e attuali. Con lei, il direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi di Chieti Luigi Colagreco, docente di materie letterarie, autore intermediale, musicista e studioso di spettacolo che ha arricchito la serata grazie alla sua esperienza e competenza artistica. Molto toccanti sono state le letture degli attori della Compagnia Stabile del Molise Martina Fiorilli e Ivan Greco Brakus, che si sono alternati al leggìo con lo staff della biblioteca “Ibrahim Kodra” riuscendo a condurre i presenti in una sorta di viaggio poetico tra i versi di Fraccacreta.

Il successo dell’iniziativa e la buona presenza di pubblico confermano il ruolo importante che l’Istituzione Cultura svolge e, come confermato dagli organizzatori, costituiscono un punto importante da cui ripartire per i prossimi eventi culturali in programma La serata si è conclusa con il firmacopie dell’opera “I Cigni Neri”.

