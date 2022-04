Missionari di gioia, «Cambiamo il mondo un sorriso alla volta»

TERMOLI. Tornano i missionari di gioia, finalmente un nuovo corso in presenza, dopo due anni di pandemia. Corso base intensivo rigorosamente gratuito, quello organizzato per il prossimo fine settimana a Termoli dall'associazione Sorridere Sempre OdV, per formare volontari clown di corsia.

Dalla citazione del mago Flip, antesignano in questa missione autentica: «Cambiamo il mondo un sorriso alla volta», quanto mai attuale in queste settimane così orribili.

Il corso si rivolge a chi ha compiuto almeno 16 anni e ha il sogno di diventare clown di corsia.

«Questa è la tua occasione - sottolineano i volontari di Sorridere Sempre - saremo alla sala della chiesa del Carmelo il 9 e 10 aprile».

"Sorridere sempre Onlus" ancora una volta in attività per creare nuovi volontari che divengano clown di corsia e allietino il ricovero di bimbi in pediatria, ma non solo. Una vocazione, quella di essere missionari di gioia, come vengono identificati e si identificano loro stessi.

Un corso innovativo e divertente, ma di grande valenza formativa, quello in programma il prossimo fine settimana.

«Missionari di gioia», lo slogan per questa full immersion di 16 ore in due giorni per avviare volontari clown di corsia che allietino la permanenza in ospedale. Tra le discipline al centro della sessione formativa intensa clownerie, teatro, psicologia del fioco, giocolerie, magicomica, gitfting magic.

