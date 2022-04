“Kairos–integrazione al contrario”

CASACALENDA. Al via il progetto Lions “Kairos" presso l’Omnicomprensivo di Casacalenda promosso dal Lions Club Larino. Consegnato giovedì scorso, presso il plesso dell’Omnicomprensivo di Casacalenda, il materiale per il percorso del progetto Lions “Kairos – integrazione al contrario” service nazionale anno sociale 2021-2022. “Kairos” ha come obiettivo primario quello di riuscire a migliorare l’integrazione scolastica e sociale degli studenti che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo spesso vengono considerati “diversi” dagli altri compromettendo il loro benessere emotivo. Ma la riflessione si poggia proprio sulla neuro-diversità di tutti e la considerazione della diversità come una caratteristica fautrice di opportunità di crescita collettiva.

Si parte dalla primaria con Kairos a Casacalenda, un progetto culturale dall’innovativo concetto di “integrazione al contrario” e un “pensare speciale”. Il materiale consegnato alla Dirigente Scolastica la professoressa Filomena Giordano, dai referenti Lions del progetto Graziella Vizzarri e Pasquale Gioia, vede un percorso strutturato che si svolgerà come attività didattica, condotta dalla stessa docente referente che coinvolgerà i giovani alunni con l’ausilio di un libretto operativo ciascuno. Un libretto personale contenente un percorso didattico - educativo “Alla scoperta dell’alveare” con attività da svolgere con i propri compagni e con l’Insegnante.

Il percorso prende spunto dalle incredibili capacità organizzative, di convivenza e di cooperazione delle api, la proposta intende stimolare anche nei ragazzini la consapevolezza che “…assieme si può”. Il libretto non si presenta “scientifico” sul mondo delle api, bensì propone una visione “attraverso” il loro mondo che riuscirà sicuramente a stimolare curiosità, conoscenza e rispetto conducendo a scoprire che, la spesso invidiata ape regina vive in realtà in una condizione di disabilità, ma che non per questo tutto l’alveare smette di venerarla. Con "Alla scoperta dell'alveare", l’obiettivo si focalizza nel fare accettare e vivere la diversità all’interno del gruppo di appartenenza (in questo caso la classe, che diventa un alveare quando lo si confronta con il mondo delle api).

Il percorso guidato dall’insegnante, supportato da un manuale, porterà a raggiungere obiettivi importanti, quali collaborazione, rispetto, accettazione, fiducia e responsabilità. Inoltre, conduce a sviluppare nei ragazzi un atteggiamento cooperativo e solidale, migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe – famiglia, maturare un maggiore senso civico, conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza, imparare ad andare oltre le apparenze. Questo incentivando un’autentica e concreta riflessione sulla diversità con un atteggiamento costruttivo, che debelli i pregiudizi e le diffidenze. Il tutto riflettendo sui concetti di uguaglianza e diversità, promuovendo “un’integrazione al contrario”, un modo concreto per realizzare una società per tutti con un processo di trasformazione dove è in gioco la persona e non la diversità.

Una sfida, quella del service nazionale, che impegna la collettività, guarda lontano sognando una società inclusiva. Un investimento sui bambini e ragazzi affinché un domani possano essere uomini e donne costruttori di una società con meno pregiudizi, una società migliore, più consapevole del valore della condivisione e del valore aggiunto che può avere la diversità, una società in cui ci sia la cultura della pace, dell’impegno sociale e della responsabilità. Sempre costruttiva la collaborazione tra il Lions club Larino e le scuole del territorio.