Foro di Larino protagonista a Napoli su diritto di famiglia e temi etici

LARINO. Foro di Larino ancora una volta protagonista in ambito nazionale con l’Associazione dei matrimonialisti italiani, l’Ami. Merito dell’avvocata Micaela Bruno, presidente regionale in Molise, che a Napoli è stata invitata a moderale un convegno di alto livello, organizzato da Ami Napoli con la partecipazione dei più illustri relatori esperti di diritto di famiglia tra avvocati magistrati e docenti universitari. Tema in discussione: Il diritto degli indifesi e i grandi temi etici. Il nuovo diritto di famiglia per molti è anche un terreno inesplorato.

«È un momento storico nel quale si chiede al diritto di famiglia di affrontare un cambiamento epocale, come la tutela dei più deboli». Ci ha riferito la Bruno, che a Larino dirige anche la scuola forense frentana. Tra gli interventi anche quello dello scrittore e autore Maurizio De Giovanni, mentre perno organizzativo è stata la presidente dell’Ami partenopea, Valentina De Giovanni. Nel contesto della splendida cornice dell'aula della Federico II, Micaela Bruno ha introdotto e moderato i più importanti nomi del diritto di famiglia italiano. «Il confronto sui grandi temi etici ha consentito uno scambio di esperienze trasversali tra accademia, giurisprudenza di legittimità e avvocatura».

Il presidente del Cnf Maria Masi ha chiuso i lavori, riportando l'attenzione sulla preparazione professionale e sull'importanza della formazione. «Non si può pensare di approcciare il diritto di famiglia, senza fermare l'attenzione sui grandi temi etici. Oggi l'avvocato matrimonialista è chiamato ad un passaggio epocale che gli consenta di attualizzare il concetto di famiglia ai cambiamenti socio culturali in corso». Forte il monito anche del presidente nazionale Gian Ettore Gassani a un diritto nuovo cui l'avvocatura può dar voce».