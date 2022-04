Libri che passione! All'istituto comprensivo "Brigida" si formano classi di lettori

TERMOLI. Tre classi della secondaria del comprensivo ‘Brigida’ (1B, 1E, 2D) sono state proclamate “Classi di lettori” nell’ambito di un progetto nazionale promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) di Roma. Un percorso che ha accompagnato i giovani lettori ‘brigidini’ sin dallo scorso settembre coinvolgendoli in una serie di attività didattiche incentrate sulla lettura, con l’intento di sviluppare e accrescere in loro la passione per i libri. Nello specifico, gli alunni della 1 B e della 1E hanno seguito un percorso comune realizzando una biblioteca di classe, recensendo i volumi letti e dedicandosi alla lettura corale e ad alta voce del nuovo libro della Rowling L’Ickabog che gli ha poi permesso di incontrare online la traduttrice Valentina Daniele.

Gli alunni di 2D, invece, hanno, lavorato con degli albi illustrati contenuti in una valigia itinerante “prestata” dallo Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma e si sono dedicati alla lettura ad alta voce del racconto autobiografico Il mio segno particolare di Michele d’Ignazio, autore che tra l’altro avranno modo di incontrare nelle prossime settimane. Sono stati coinvolti, infine, nel progetto di solidarietà Regala un sorriso in collaborazione con l’Unitalsi sottosezione di Termoli, impegnandosi nella realizzazione di segnalibri con frasi e riflessioni sull’importanza e la bellezza della lettura da regalare a coetanei meno fortunati, insieme ad altro materiale scolastico.

Molte quindi le iniziative didattiche proposte dai docenti e portate a termine con gli alunni coinvolti nel progetto così da divenire ufficialmente ‘Classi di lettori’. Ad animare ogni singola attività l’intento di far accrescere negli studenti la passione per la lettura, quasi a guidarli in un’altra dimensione, magica e avvincente e con la consapevolezza di essere l’unica scuola molisana a partecipare all’iniziativa. Sedici regioni e un totale di cento quattordici scuole su tutto il territorio nazionale per un progetto che ha anche avuto il plauso del Ministero dell’istruzione quale strumento innovativo ed efficace per comunicare il piacere della lettura ai giovani studenti.

Galleria fotografica