“Tra il cielo e il mare": vita e avventure di Michelangelo Saraceno

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sabato 9 aprile avrà luogo la presentazione del libro “Tra il cielo e il mare, vita e avventure di Michelangelo Saraceno” di Giuseppe Zio. Dopo questo lungo periodo che ci ha visti chiusi in casa per la Pandemia di Covid, finalmente respiriamo e si torna ad uscire di casa per parlare di letteratura e di storia. Insomma, di cultura!

Sabato 9 aprile alle ore 18.30, finalmente sarà presentato nella sala Consiliare del Comune di San Martino in Pensilis, l’atteso libro “Tra il cielo e il mare, vita e avventure di Michelangelo Saraceno”, sesto romanzo di Giuseppe Zio che ha vinto il premio nazionale “Il Borgo Italiano” tenuto a Lanzo Torinese con la presidenza qualificata del giornalista e scrittore Bruno Gambarotta. All’appuntamento con lo scrittore ci saranno la Prof. Emma Santoro, scrittrice e cantore delle isole Tremiti, Nicola Mastronardi, giornalista e scrittore dell’epopea sannita, e la prof. Simonetta Tassinari, scrittrice tra le più importanti della nostra regione. Condurrà l’evento Pasquale Di Bello, giornalista di Telemolise.

Sono previsti i saluti delle autorità! Il Libro è la storia romanzata di una vicenda avvenuta nel tardo Seicento che ha visto un ragazzo fuggire e andare in giro per il Mediterraneo per tornare e vendicare un grave torto subito dalla sorella. Il personaggio, Michelangelo Saraceno, sarà costretto a fuggire di nuovo e a tornare sul mare che ha imparato ad amare profondamente!