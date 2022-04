Al liceo scientifico di San Severo la 1ª edizione del Premio "prof. Vladimiro di Giuseppe"

Premio per meriti scolastici in matematica e fisica

SAN SEVERO. Giovedì 7 aprile presso il Liceo "Rispoli-Tondi" di San Severo, si è tenuta la presentazione della 1ª edizione del Premio per meriti scolastici in matematica e fisica intitolato al prof. Vladimiro di Giuseppe.

Una borsa di studio che costituisce un incentivo concreto per la meritocrazia in favore degli studenti e per lo sviluppo della cultura scientifica in matematica e fisica. Discipline sempre più intensamente connesse con l’evoluzione della società moderna e di quella futura.

"La nostra città, la nostra comunità e il nostro sistema scolastico stanno vivendo un periodo tutt'altro che semplice, e questa iniziativa, con umiltà e determinazione, si pone l'intento di conferire più valore alla volontà di impegnarsi e una visione di positiva speranza per il futuro partendo proprio dai suoi giovani, ovvero gli adulti e i dirigenti di domani." dichiara l’avv. Alessio di Giuseppe, in rappresentanza della famiglia cofondatrice del premio.

L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Severo, ha visto la partecipazione dell'Avv. Celeste Iacovino, Assessore alla Cultura e alle Politiche per l'istruzione, la quale ha affermato "l'importanza di realizzare iniziative di questo tipo nel ricordo di cittadini che hanno dato lustro alla Città, proprio al fine di valorizzare le buone prassi perché San Severo è soprattutto questo."

Parole piene di stima condivise dalla Dirigente scolastica, la Dr.ssa Filomena Mezzanotte, che sin da subito ha sostenuto e dato impulso all'iniziativa: "La cura che il prof. di Giuseppe ha dedicato alla crescita umana e professionale degli studenti del Liceo, il suo costante e vivace impegno affinché la matematica fosse intimamente vissuta e la fisica continuamente sperimentata, ha fatto sì che i giovani non lo dimenticassero e anzi gli fossero lungamente grati per quanto egli ha fatto per loro e per il loro futuro. Alla loro gratitudine si associa quella del Liceo “Rispoli-Tondi” che oggi riconosce, grazie anche a questa Borsa di studio, il grande valore dell’operato svolto dal docente nei lunghi anni della sua carriera scolastica ed evidenzia l’importanza di una eredità che va mantenuta viva nella memoria del Liceo e, al contempo, valorizza le eccellenze nel campo della fisica e della matematica tra i suoi giovani e promettenti studenti."

"Scoprire talenti e valorizzare le eccellenze è una risorsa fondamentale per la scuola nonché un investimento futuro per la comunità e per i suoi giovani. Nello specifico la Borsa di studio premierà l'alunno o l'alunna che si sarà maggiormente distinto/a nelle gare territoriali, provinciali e nazionali di Matematica e Fisica cui l' istituto aderisce. La partecipazione a tali prove riveste il duplice intento di favorire lo scambio culturale tra studenti di diverse scuole e di portare alla luce particolari attitudini nell' ottica di una competizione sana e particolarmente formativa." dichiara il prof. Pierluigi Modola, coordinatore e responsabile tecnico della Borsa di studio.

La consegna del premio avverrà a settembre dopo la pausa estiva.

Galleria fotografica