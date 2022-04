"Il linguaggio d'odio nei giovani oggi", dibattito online del Rotary club

TERMOLI. Il nuovo direttivo del rinato Rotary Club di Termoli organizza Il primo evento interamente online, sulla piattaforma Zoom, stasera, martedì 12 aprile alle ore 20. Si parlerà di un tema particolarmente attuale, "Il linguaggio d'odio nei giovani oggi", specie in un periodo emotivamente delicato come questo: ci lasciamo alle spalle due anni di emergenza sanitaria, che hanno segnato profondamente gli animi dei più giovani.

Parleremo di quanto sia importante saper argomentare per evitare le derive d'odio, per superare le divergenze con l'aiuto non dell'insulto, ma della ragione.

Tutti sono invitati a partecipare, e soprattutto a porre domande, nello spirito della massima inclusività possibile.

Relatori Antonello Fabio Caterino e Désirée Fioretti.