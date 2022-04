In Molise è nato prima l'uovo della sfiducia?

Secondo uno degli ultimi 'lanci' dell'Istituto di statistica, il 69% degli Italiani non si fida della Pubblica amministrazione; e addirittura, in terra di Molise, maturerebbe un'opinione negativa in ordine alla qualità dei servizi somministrati al cittadino: il 57% sarebbe poco (o niente) soddisfatto circa il funzionamento della cosiddetta democrazia burocratica. Ciò posto viene da chiedersi se, da Sesto Campano a Montenero di Bisaccia, abbiano - o meno - orecchie sensibili a certe lusinghe perché posizioni del genere sarebbero ampiamente documentate dai fatti.

Perciò, spinti dal rilievo di tanta scarsa fiducia, occorrerebbe domandarsi 'quanto' della polvere depositatasi sulla politica locale e sulla burocrazia che l'ha alzata serbi origini certe. Sicuramente i vari Palazzi del potere (da quelli regionali a quelli comunali) non sono secondi ad altri quando si tratti di seminare disincanti, al punto, addirittura, da finire con il postulare un'insanabile inclinazione alla malversazione (e, talvolta, al latrocinio) a carico dei propri dipendenti. Lo testimoniano tanti tra i 'post' partoriti quotidianamente sui 'social'. Naturalmente, per il povero funzionario pubblico, ciò comporta notevoli difficoltà a riuscirne indenne senza dovere mettere, perennemente, in gioco i rischi professionali (almeno quando sussista). Nelle anime più deboli dei cosiddetti 'mezze maniche' ciò provocherebbe una sin troppo diffusa attitudine alla deresponsabilizzazione, peraltro prodromica di paralisi (tipo una gara d'appalto che si blocca, un assenso che si intortiglia, un'istanza che viene smarrita, 'et alia'). Poste così le cose, ogni servizio essenziale ritardato può trasformarsi in un'emergenza posticcia; ed ogni reale emergenza può amplificarne gli effetti criminogeni ed opacizzanti a confronto di un auspicato esercizio straordinario che dovrebbe sempre essere privo di vincoli.

Ciò posto, tutti sono pronti ad invocare trasparenza piena nella gestione pratica del potere; se non altro perché un apparato pubblico, ristrutturato come una 'casa di vetro', può diventare un'incubatrice di responsabilità e di fiducia. Non a caso i primi Paesi al mondo a munirsi di leggi per il diritto d'accesso sono stati la Finlandia e la Svezia, oggi poste, giustamente, al vertice delle classifiche sull'integrità. Una libertà burocratica è pur sempre uno degli strumenti più efficaci al fine di fare lievitare la moralità, così che ne consegua un buono ed ordinato governo.

Purtroppo, in Italia, ciò che la Svezia aveva conseguito sin dal 1766 con Adolfo Federico, è stato normato - in equivalenza - solo nel 2016, con due secoli e mezzo di ritardo. Diciamolo pure: la trasparenza non può essere considerata solo la proprietà fisica di un materiale comunque inerte dal momento che occorrono occhi consapevoli, e menti addestrate, per guardare oltre la superficie, così da comprendere (e da castigare) le inadempienze regionali e quelle degli enti locali territoriali. E così le note molisane rimangono dolenti, dal momento che - nell'indice di digitalizzazione della Commissione europea - l'Italia non riesce a schiodare dal 25° posto su 28. Per gli esperti della materia, il tallone d'Achille della Regione e dei Comuni del Molise rimane lo scarso utilizzo dei servizi di 'e-government'. Ove non venga superato tale scoglio, si finirà con il collidere con gli scogli posti d'intorno all'Isola che non c'è. Come accadde al buon Peter Pan!

Claudio de Luca