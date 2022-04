Eurovision Song Contest, troupe in città per filmare il borgo antico

TERMOLI. Grande attesa per l’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 maggio, in virtù del trionfo della band Maneskin dello scorso anno.

Oggi pomeriggio, a Termoli, dalle 15 alle 21, la troupe del programma realizzerà delle riprese tra Borgo Vecchio e località Piè di Castello.

Per questo, è stata disposta ordinanza di divieto di circolazione veicolare e pedonale, con contestuale rimozione temporanea di oggetti mobili quali tavoli, sedie e quanto altro potrebbe impedire la libera circolazione dell’intera area oggetto delle riprese da parte delle maestranze e dei mezzi utilizzati. La troupe registrerà con telecamere, due apparecchi ultraleggeri (droni), attrezzature varie e pannelli led auto generanti e ha chiesto l’emissione di provvedimenti viabilistici temporanei di competenza, in deroga alle regolamentazioni vigenti per la Z.T. L. denominata “Borgo Vecchio”.

L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare all’organizzazione dell’iniziativa e sostenerne lo svolgimento. In occasione dell’iniziativa il comando di Polizia Locale provvederà a disporre i servizi di specifica competenza per la disciplina della viabilità e traffico. Il divieto non si applicherà ai veicoli in servizio di Polizia, di emergenza e soccorso e dei veicoli eventualmente autorizzati dagli organi di polizia predisposti al controllo, nonché dei veicoli dell’organizzazione dell’evento, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di Polizia stradale.

La circolazione e la sosta temporanea dei veicoli aventi diritto alle operazioni di carico e scarico all’interno del Borgo Vecchio, verranno regolamentate dal personale della Polizia Locale, in deroga alle regolamentazioni vigenti, mediante l’utilizzo di aree e vie non destinate all’evento.