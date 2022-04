Lotto, in Molise ambo secco da 25mila euro

ROMA. Il Lotto premia Carpinone, in provincia di Isernia: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un ambo secco 27-53 sulla ruota di Palermo, che ha fruttato un premio da 25mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 284 milioni da inizio anno.