Torna la "Corsa del cuore" del 25 aprile

TERMOLI. Si svolgerà lunedì 25 aprile 2022 con partenza alle ore 10 da Piazza Sant'Antonio l'ottava edizione della Corsa del Cuore.

Una passeggiata non competitiva che per due anni è stata sospesa causa Covid.

Tutti potranno partecipare: piccoli e adulti, a piedi o in bici, da soli o accompagnati dai loro amici a quattro zampe. Il percorso si snoderà nel borgo antico per poi scendere in area portuale e proseguire sul lungomare nord fino alla Torretta per un totale di 7 km circa. Le iscrizioni inizieranno alle 8 dello stesso giorno ed avranno un costo di 3 euro a pettorale.

Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta ricordo della manifestazione. L'evento, nato nel 2013 e sempre organizzato dalla Runners Termoli e dall' Avis di Termoli, ricorre nel giorno della "Liberazione" che mai come quest'anno sarà di buon auspicio per la fine di eventi drammatici.

