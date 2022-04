Sorridere sempre, missionari di gioia si formano per andare in corsia

TERMOLI. È stato un successo, nello scorso fine settimana, il corso di formazione di clownterapia organizzato nella sala parrocchiale del Carmelo dall’associazione Sorridere Sempre OdV. Appuntamenti rituali, che abbiamo sempre seguito nel tempo, poi interrottisi a causa della pandemia, che finalmente sono ripresi. Sono tornati così anche gli eventi legati ai missionari di gioia, con un corso intensivo abile a formare volontari clown di corsia.

Dalla citazione del mago Flip, antesignano in questa missione autentica: «Cambiamo il mondo un sorriso alla volta», quanto mai attuale in queste settimane così orribili. Il corso era rivolto a chi avesse compiuto almeno 16 anni. "Sorridere sempre Onlus" ancora una volta in attività per creare nuovi volontari che divengano clown di corsia e allietino il ricovero di bimbi in pediatria, ma non solo. Una vocazione, quella di essere missionari di gioia, come vengono identificati e si identificano loro stessi. Tra le discipline al centro della sessione formativa intensa clownerie, teatro, psicologia del fioco, giocolerie, magicomica, gitfting magic.

Un weekend delle Palme molto intenso davvero, durato 16 ore, con 5 nuovi clown che si sono affacciato a questo mondo, tra cui 4 donne e un uomo, dai 25 ai 45 anni.

Una ventina i partecipanti nel complesso. Grande l'emozione dei formatori che hanno proposto agli aspiranti clown attività di clowneria e teatro, esercizi di fiducia e giochi di squadra. «Anche quest'anno, nonostante le difficoltà del momento, il gruppo ha dimostrato di essere coeso ed entusiasta nel volersi mettere in gioco, senza timori». Queste le parole della presidente Katia Nestola, che ha testimoniato la buona riuscita dell'iniziativa.

