“Un disegno per la pace da Termoli”, la ricchezza dei valori

“Un disegno per la pace da Termoli”

TERMOLI. “Un disegno per la pace da Termoli”, questo il titolo della mostra inaugurata sabato pomeriggio alla Torretta Belvedere nel borgo antico.

In un pomeriggio ventilato, con il magnifico sfondo che il mare ci regala all’ingresso del paese vecchio è stata inaugurata la mostra dell’associazione “Trabucc a Termoli”. Un’esposizione di artisti nostrani, che hanno esposto le loro opere nella Torretta Belvedere nel borgo antico. La pace è il tema dell’iniziativa, infatti, all’interno, tra le esposizioni si potranno ammirare: dipinti, disegni, ma anche sculture e tra questi lavori si potranno intravedere – tanti tessuti intrecciati tra le opere- che rappresentano proprio i colori della bandiera della pace.

Luisa D’Ippolito, portavoce dell’associazione “Trabucc a Termoli” ci ha illustrato e spiegato il significato più intimo e vero di questa esposizione. La mostra, così come ci ha spiegato Luisa rappresenta un’occasione sia per gli artisti termolesi –già conosciuti in città- e sia per tutti coloro che nutrono questa passione e che attendono solo di venire alla ribalta. Tanto che lo scopo dell’iniziativa è dare spazio anche ai più giovani, invitandoli a portare proprio al loro evento, le loro opere o disegni che abbiano come tema: Termoli e la pace.

Tutti i lavori donati dagli artisti verranno esposti all’interno della Torretta. Chiunque può partecipare all’iniziativa, non ci sono limiti d’età e l’iniziativa è totalmente gratuita. Il messaggio che Luisa e i suoi amici dell’associazione lanciano è proprio la rappresentazione della nostra città, in questo contesto storico e drammatico, come quello che stiamo vivendo, con una guerra che si consuma alle porte dell’Europa.

All’ingresso della Torretta, una piccola scultura di Cleofino Casolino accoglie gli ospiti e i visitatori. La scultura rappresenta un arcobaleno della pace. Si può infatti ammirare una piccola opera che rappresenta una lampada –la lampada della pace- con una fiammella accesa. Da un lato di questa scultura si trova la chiesa ortodossa e dall’altro lato la chiesa cattolica –si intravede chiaramente anche il borgo antico- ed entrambe simboleggiano che queste due chiese, queste due religioni sono alla ricerca di questa pace tanto agognata e sperata.

Gli elaborati e i lavori potranno essere consegnati fino al 16 aprile prossimo. Saranno tutti esposti all’interno della Torretta, in appositi spazi predisposti per i nuovi artisti.

L’iniziativa del gruppo “Trabucc a Termoli” è dedicata alla memoria del maestro Achille Pace e dell’artista Carlo Cappella.

Galleria fotografica