“Smart Learning in Education” con gli studenti Erasmus al liceo Jacovitti

TERMOLI. Utilizzo delle nuove tecnologie, sperimentazione e sviluppo del pensiero creativo sono solo alcune delle azioni strategiche per l’apprendimento messe in campo durante il terzo meeting, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Smart Learning in Education”, che ha coinvolto il liceo Artistico statale “Benito Jacovitti” e altre quattro scuole provenienti dal Portogallo, Turchia, Romania e Macedonia del Nord.

Non solo conoscenza del nostro territorio e scambio interculturale, ma anche e soprattutto un’immersione all’interno della didattica laboratoriale sperimentale del liceo artistico: un aspetto della didattica su cui la scuola da anni ha deciso di investire, implementando ed aggiornando continuamente il proprio laboratorio digitale, e che vede l’uso delle nuove tecnologie come incentivo e opportunità per la creazione di linguaggi nuovi e strumento per disegnare nuovi confini della tecnica e dell’arte.

Gli studenti hanno svolto attività innovative e coinvolgenti: hanno utilizzato lo scanner 3d e la stampante 3d per la creazione di autoritratti digitali ed imparato ad usare sia i programmi per lo slycing sia quelli per la stampante 3d, in funzione della progettazione e futura prototipazione; hanno condiviso inoltre esperienze sull’utilizzo di strumenti web e applicazioni per l’apprendimento collaborativo. Interessante e proficua infine è stata l’esperienza formativa ambientalista antinquinamento, relativa alla pulizia del mare, monitoraggio con droni e robot subacquei e differenziazione dei rifiuti, a cura di Guidotti Ships s.r.l.

Galleria fotografica