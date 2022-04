Convento di Serracapriola sempre più in bilico, da luglio rimarrà un solo frate

SERRACAPRIOLA. Sono trascorsi diversi mesi dall’ultimo articolo riguardante le sorti del Convento “Padre Pio giovane” di Serracapriola. Abbiamo incontrato Romeo Velotti, il responsabile del comitato “Pro convento di Serracapriola”, il quale ci dice, con molto rammarico, che da allora non è cambiato nulla, ma che forse la situazione sia anche peggiorata. “Il prossimo 30 giugno gli ultimi due frati polacchi torneranno definitivamente in Polonia e il Convento sarà nelle mani dell’unico frate della Provincia monastica di Sant’Angelo e Padre Pio; Padre Nicola Squarcella”, ci spiega Romeo Velotti. Padre Squarcella su richiesta del Padre Provinciale, frate Maurizio Placentino, ha accettato dal 1° settembre 2021 di occuparsi come responsabile del Convento e anche delle diverse realtà laicali che vi risiedono. In questi mesi c’è stato un duro lavoro, dalla gestione interna del Convento, all’assistenza spirituale della numerosa comunità francescana.

C’è stato anche un grande lavoro di collaborazione con le vicine parrocchie, c’è stata l’accoglienza di pellegrini, di famiglie, di gruppi parrocchiali in ritiro, cura degli ammalati e si è risposto alle necessità dei bisognosi che spesso bussano alla porta; questo ci fa capire l’importanza di questo luogo, che lo rende indispensabile ed ineliminabile. Nonostante questo, il Padre Provinciale non ancora si esprime su ciò che sarà del Convento di Serracapriola, dal prossimo 30 giugno. Sottolinea Romeo Velotti: “Un centro di spiritualità come quello di Serracapriola che ha visto la presenza di San Pio che inondò di lacrime il pavimento del Coro, che conserva le spoglie del Servo di Dio, Padre Matteo d’Agnone, la cui causa di Beatificazione – attualmente congelata – è intrisa di innumerevoli prodigi e miracoli verificati nel corso dei secoli e che, contribuiscono a quel clima mistico testimoniato da chiunque frequenti questo luogo, non può chiudere, né può finire in mano ad altri che non siano frati e cioè confratelli di San Pio o Padre Matteo d’Agnone”.

Nella provincia di Foggia esistono pochi centri spirituali come quello presente a Serracapriola, per cui si dovrebbe pensare a potenziarlo anziché eliminarlo del tutto. Si dice la causa principale sia la mancata vocazione, infatti molti Conventi sono stati chiusi. Quello che si chiedono alcuni cittadini, è il perché, la fervente comunità di frati polacchi che era dedita alla cura di questo convento, debba venire meno; qualcuno ha avuto anche dei dubbi che, questi frati polacchi, non fossero ben voluti dagli altri frati e per questo richiamati nella loro Sede.

Quello che succederà al Convento di Serracapriola non lo sa nessuno, ma visto i presupposti si rischierebbe la chiusura definitiva, dato che non è stato inviato nessun altro frate fino alla scadenza dell’attuale definitorio, fissata per il 6 febbraio 2023, data in cui si celebrerà il Capitolo Elettivo. “Nonostante il silenzio, concordato in qualche modo con il Padre provinciale e la promessa che si sarebbe impegnato a farci sapere qualcosa, siamo arrivati alla data con un pugno di mosche in mano: non solo non si sa nulla, ma non vi è nemmeno l’intenzione di affiancare Padre Nicola, attuale guardiano, con un altro frate che possa aiutarlo nella gestione del Convento. Rinnoviamo con forza il nostro sdegno e la nostra preoccupazione per una situazione che non si vuole risolvere o comunque si vuole risolvere in un solo modo e cioè sbarazzarsi del Convento.

Appena dopo Pasqua si sta valutando di organizzare una grande manifestazione per sensibilizzare tutti, circa la necessità di continuare a far vivere il Convento così com’è, partendo dal presupposto che prima di chiudere o trasformare un luogo spirituale come quello di Serracapriola, bisognerebbe usare dei criteri validi per tutti i conventi. Serracapriola è un centro spirituale francescano come pochi in provincia e lo si vuole abbandonare a favore di altri conventi che nemmeno lontanamente reggono il confronto”.

Questo lo sdegno del responsabile del comitato, Velotti, che aggiunge: “Sarà invitato il Padre Provinciale e il suo definitorio per un confronto con le popolazioni di Chieuti e Serracapriola, così capiremo quali saranno i criteri per cui si voglia chiudere il nostro Convento e non altre realtà francescane”. In tutto questo Romeo Velotti ci tiene a precisare che c’è stato anche qualcosa di positivo in questo periodo, ossia l’impegno di Padre Roman Rusek, frate polacco che, con la collaborazione della provincia monastica, si è impegnato a far arrivare in Ucraina un Tir colmo di viveri di prima necessità, indumenti e materiale sanitario, raccolti in tutta la provincia.