Cinema sociale molisano alla Bit 2022 di Milano

GUARDIALFIERA. È stata la Sala Coral 4-Food Travel nei padiglioni della BIT 2022 di Milano ad ospitare, per la seconda volta fuori dai confini regionali, la presentazione del cortometraggio molisano “Gocce” di Simone D’Angelo, in occasione del convegno “Turismo enogastronomico, più green, più inclusivo e sociale” organizzato dall’Associazione Italiana di Turismo Enogastronomico e dedicato proprio a questo specifico ambito di sviluppo territoriale, lo stesso che il progetto “Gli Alberi della Vita - Il Molise che cura”, ideato dallo psicologo Nicola Malorni, ha inteso promuovere con la cooperativa sociale Kairos di Termoli grazie all’avviso pubblico Turismo è Cultura 2020.

E oggi, a distanza di meno di un anno dalla produzione di Gocce nel giugno 2021, possiamo ben dire che Simone D’Angelo ha firmato un prodotto audiovisivo la cui valenza artistica va ben oltre la promozione di un territorio ricco di potenzialità turistiche come il Molise: «Quando ho proposto a Simone la produzione di un corto che potesse valorizzare la cultura olivicola millenaria del nostro Molise, non dimenticavo certamente di essere innanzitutto uno psicologo, e soprattutto un analista di formazione junghiana. Avevo dinanzi un regista che aveva già dimostrato di saper attingere a semplici immagini per comunicare messaggi profondi. Dovevo soltanto parlargli della storia dell’albero Fausto, l’olivo colpito dal fulmine scoperto da una donna vittima di violenza, e attendere che la sua creatività si esprimesse». Con Gocce, infatti, e con altre tre sole esperienze selezionate tra le “best practice” italiane dalla professoressa Roberta Garibaldi, presidente onorario dell’Associazione Italiana di Turismo Enogastronomico, è risultato palese alla Bit 2022 che il turismo enogastronomico non è più ancorato a un preciso momento o luogo ma è passato dall‘essere un mero spostamento fisico a uno stato d‘animo legato al desiderio di fare esperienza, di conoscere, di mettersi in gioco e di - sono le parole che Simone D’Angelo ha dato ad Eva, la giovane donna vittima di violenza in Gocce - “cambiare strada quando serve”. «C’è un ”prima” e un ”dopo” Gocce nel turismo enogastronomico italiano perché l’olivicoltura e il turismo dell’olio incontrano con una fertile alchimia la simbologia degli alberi che curano, di un paesaggio naturale di cui l’essere umano sente costantemente la nostalgia, un sentimento ancestrale carico di attesa che spinge a ricercare le proprie radici e il senso autentico del proprio progetto di vita», è il commento di Nicola Malorni. Il lavoro di D’Angelo e della Kairos dimostra che il cinema può agevolare un cambiamento epocale in questo ambito e il Molise può essere protagonista se le imprese si riveleranno capaci di ripensare la propria offerta, per creare una relazione continua e arricchente che tocca tutte le fasi di un viaggio (che può essere anche un viaggio “interiore”) e di un’esperienza turistica. I turisti mostrano un crescente interesse per il tema della sostenibilità, vogliono minimizzare gli impatti negativi sul territorio e trovare valore nelle destinazioni che scelgono. «Nel turismo enogastronomico - ad affermarlo è stata la professoressa Garibaldi - vi è un forte desiderio a partecipare a esperienze che si connotino sia per un approccio green, che per l‘essere responsabili socialmente».

E per la nostra regione Roberta Garibaldi esprime parole di apprezzamento dopo che ha scoperto il Basso Molise grazie ad un tour di operatrici e operatori organizzato dall’Aast di Termoli la scorsa estate, avendo la possibilità di conoscere dal vivo anche il paesaggio che si è rivelato un set straordinario per il cortometraggio Gocce - «un’esperienza molisana che cito sempre quando tratto questo specifico argomento, chiosa nel suo intervento introduttivo al convegno di Milano. In chiusura anticipiamo che il corto è atteso a maggio anche ad Olio Capitale a Trieste e a Roma in giugno, due nuovi appuntamenti che segnano il percorso di un albero di olivo - Fausto, il co-protagonista arboreo in Gocce - scampato ad un fulmine e divenuto simbolo di resilienza e sviluppo per un intero territorio e per le comunità che lo abitano.