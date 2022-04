"La guerra di Adele", Aida Caruso vince la sezione narrativa Molise al premio Giampietri

TERMOLI. Aggiudicato il Primo Premio per la sezione narrativa Molise ad Antonietta Aida Caruso per l’opera narrativa “La guerra di Adele”. La cerimonia di premiazione ci sarà il 28 maggio nella Palazzina Liberty di Venafro a cura dell’associazione “Un passo avanti aps” di Ascoli Piceno, presidente di giuria la scrittrice Elvira Delmonaco Roll.

Il concorso rientra nel Premio Letterario Nazionale Francesco Giampietri ideato, fondato e presieduto da Elvira Delmonaco Roll gemellato col Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno.

«Noi dell’associazione “Un Passo Avanti”, il Presidente del Premio Elvira Delmonaco Roll, il vice presidente Piko Cordis e i giurati tutti, desideriamo esprimervi il nostro più sentito ringraziamento per la considerazione e la stima che ci avete dimostrato con la vostra partecipazione. Rivolgiamo a tutti voi i nostri più sentiti complimenti per l’alta qualità delle vostre opere che abbiamo molto apprezzato. Mettendovi in gioco ci avete dato modo di conoscere la vostra scrittura permettendoci di entrare nel vostro mondo».