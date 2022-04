"Non il solito tema", comprensivo Difesa Grande in finale al contest nazionale

TERMOLI. L’Istituto comprensivo Difesa Grande conquista la finale nazionale del contest “Non il solito tema”.

Gli alunni delle classi 5^ B e 5^ C del plesso di via Po dell’Istituto comprensivo di Difesa Grande si sono collocati tra i dieci finalisti nazionali del contest “Non il solito tema”, partecipando con un elaborato dal tema “Il nostro punto di vista”. Il contest è stato ideato dalla Consulta per le persone in difficoltà, associazione particolarmente attiva nel rompere barriere fisiche e culturali che non consentono alle persone con disabilità di raggiungere pienamente l’inclusione e l’autonomia necessarie per una vita dignitosa.

L’elaborato è stato considerato dalla giuria una tra le dieci proposte più interessanti fra quelle pervenute a livello nazionale. Scegliendo questo tema gli alunni hanno voluto sottolineare la necessità di guardare al “punto di vista” delle persone che non possono esprimersi verbalmente ma che sono comunque in grado di comunicare e di esprimere i propri desideri e le proprie esigenze. A darne notizia è stato il team docenti.