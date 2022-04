A scuola di robotica: il futuro è in atto al Majorana

TERMOLI. All’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Termoli è iniziata la seconda edizione del corso di preparazione per l’acquisizione del “patentino di robotica” con i proff. formatori Giacomo Rulli e Diego Verrecchia, entrambi docenti di Informatica. Il progetto nasce dalla collaborazione con Pearson-Comau, aziende leader internazionali rispettivamente nell’editoria e nell’automazione industriale. Il “patentino della robotica” è una certificazione di utilizzo e programmazione di robot industriali, riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. Il dirigente Scolastico, Maria Maddalena Chimisso manifesta il suo entusiasmo: «Questo progetto non è certamente unico, anzi la nostra intenzione è quella di inserirlo in una serie di iniziative e di attività che intendiamo mettere in campo da qui ai prossimi anni e farlo diventare un’opportunità costantemente presente nell’offerta formativa dell’Istituto.

Stiamo creando dei gruppi studenteschi di lavoro dall’enorme valenza educativa e didattica, gruppi che si esprimono nel contesto della progettazione con ruoli attivi nell’usare la tecnologia in modernissimi laboratori con robot industriali e computer estremamente performanti con potenti software di simulazione». Nella prima edizione, quella del 2018, la proposta di attivare il corso era arrivata da Pearson e Comau, e proprio nella sede principale Comau di Grugliasco (TO) gli alunni del Majorana hanno sostenuto l’esame finale raggiungendo risultati eccellenti tanto da essere premiati all’interno di un evento organizzato dall’azienda Comau alla Fiera del Levante di Bari. I corsisti hanno sostenuto un test di teoria, una verifica sul software di simulazione e un’esperienza pratica su un braccio robotico a sei assi – tutto atto a sviluppare competenze e un passaporto per il del lavoro, in particolare nel settore dell’automazione.