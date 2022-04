Fumata bianca in prefettura, verso la Carrese di Chieuti

CHIEUTI. L’ufficialità ci sarà soltanto domani, a mezzogiorno, quando il progetto di security della Corsa dei carri di Chieuti sarà presentato in tutti i dettagli, ma l’esito del tavolo prefettizio di oggi pomeriggio a Foggia, attesissimo, lascia buone speranze affinché venerdì 22 aprile si possa correre.

L’amministrazione Iacono, dunque, si presenterà in campagna elettorale, molto probabilmente, con questa medaglia al valore sul petto.

Tecnici e legali hanno approntato un documento giudicato positivamente dalla commissione prefettizia.

Oltre alla presentazione del progetto definitivo di domani, ultimo tassello la convocazione della commissione comunale pubblici spettacoli per giovedì 21, alla vigilia di quella che sarà una edizione molto sentita, sia per i 4 carri che per l’intera popolazione e immaginiamo anche nel basso Molise dove la passione per le Carresi è ardente.