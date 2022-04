La dignità dell'anziano, foto di Stefano Leone icona dell'Osservatore Romano

In prima pagina

In prima pagina mer 20 aprile 2022

TERMOLI. Forse, più apprezzato in ambito nazionale che molisano, Stefano Leone ha fatto centro ancora una volta.

Da circa 30 anni importante risorsa artistica e culturale del Molise in campo nazionale, l’editore e fotografo termolese vede oggi pubblicata in prima pagina dell’Osservatore Romano una sua bellissima e struggente foto che attiene a un primo piano universale per la capacità di infondere i valori della umanità e della solidarietà.

Stefano inizia a fotografare da bambino fino a ricevere in dono, dal papà, il giorno del suo diciottesimo compleanno nel 1988 una mitica Rolleyflex. La sua passione per la fotografia si era alimentata in passato grazie alla figura dello zio Antonio Leone, bravissimo fotografo e tra i fondatori del Gaf, Gruppo amatoriale fotografico.

Dopo il liceo classico, l'università e il servizio militare, le iniziative di Stefano Leone divengono conosciute in ambito italiano e non solo.

Le sue foto e i suoi calendari apprezzati in mollissime trasmissioni e testate giornalistiche nazionali e mondiali. Per non parlare delle sue iniziative culturali interpretate dai maggiori nomi del teatro e del cinema italiano.

Galleria fotografica