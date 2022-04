In Molise si discute del futuro dell'Europa

CAMPOBASSO. Si tiene oggi, dalle ore 10.30, in presenza nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso e anche in via telematica al seguente link https://meet.google.com/tcg-skfy-tyi?pli=1, un confronto tra cittadini sulle tematiche di cui alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Clima e ambiente, occupazione e migrazioni, democrazia e Stato di diritto: questi alcuni dei temi su cui si confronteranno i partecipanti: scuole, esperti, docenti, professionisti, associazioni. L’obiettivo non è quello di dare risposte ma di raccogliere suggestioni ed indicazioni da inserire all’interno della piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa, quale ulteriore contributo dei cittadini molisani all’interno della stessa.

L'evento, promosso da Provincia di Campobasso ed Europe Direct Molise in collaborazione con il Centro di documentazione europea Università del Molise, fa parte del ciclo di incontri #latuaparolaconta promossi Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Parlamento europeo, Commissione Ue e il nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, l'iniziativa che ha messo allo stesso tavolo cittadini, parlamentari e istituzioni di tutta l'Ue.

Nella prima parte dell’evento, moderata da Carmela Basile dello Europe Direct Molise ci saranno i saluti del Presidente Francesco Roberti e del Dirigente tecnico dell’USR, Agata Antonelli, del Presidente Consorzio Punto Europa, Filippo Lucci, gli interventi di: Carlo Corazza, Capo dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo (in collegamento online); in presenza di Diana Agosta, Capo del Dipartimento delle Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e, sempre in presenza, dell’eurodeputato Aldo Patriciello.

Nella seconda parte del momento di confronto, moderata dal docente Unimol, Fabio Serricchio, si raccoglieranno le indicazioni dei presenti su alcune delle aree tematiche della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Parteciperanno gli studenti dell’istituto Lombardo Radice di Bojano, dell’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli, del Liceo G.M. Galanti di Campobasso, del Liceo Linguistico Montini, del Liceo scientifico Magliano di Larino. Presenti anche Giorgio Arcolesse, Direttore Legambiente Molise, Luca Basilico. Manager culturale, Rosanna Cifolelli, Responsabile Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi del Molise; Natasha De Gregorio (Chimera cooperativa sociale), Mariangela Di Biase (Componente di Giunta AIGA Nazionale), Maria Luisa Mastrogiovanni dell’Università degli Studi di Bari, Vincenzo Musacchio (Criminologo presso Strategic Hub of Organized Crime Research - Royal United Service of London).

