"Si corre!": la vigilia della Carrese si colora di rosa a Chieuti

CHIEUTI. Appena conclusa la commissione provinciale di pubblico spettacolo per la storica manifestazione della Carrese, ora è ufficiale, Chieuti torna ad essere protagonista della storica Carrese. Le parti coinvolte, hanno visionato in mattinata, l’intero percorso della manifestazione: “Possiamo dire che le ulteriori 17 prescrizioni sono state tutte assolte, la lunga riunione è solamente di verbalizzazione del tutto”, precisa il sindaco Diego Iacono. Ci sono dei piccoli cambiamenti rispetto agli anni passati, cambiamenti necessari per la pubblica sicurezza e previsti nel piano.

La partenza della Carrese è sempre la stessa, cambia l’arrivo che quest’anno è previsto presso la Masseria Rossini, anziché davanti la chiesa. Dopo l’arrivo, i quattro carri arriveranno, come da tradizione in paese, a passo come una sfilata, insieme ai buoi ed ai cavalli fino all’entrata del centro storico; da lì arriveranno davanti la chiesa solo i carri trainati dai buoi, i cavalli verranno messi immediatamente in sicurezza. Il motivo del percorso ridotto, della manifestazione, è dovuto alla prescrizione dei medici veterinari, a seguito dei mancati allenamenti preparatori.

Per il pubblico sono previste quattro postazioni, solo da lì è possibile vedere la manifestazione. Come da prescrizione è d’obbligo restare nelle aree preposte alla visione della manifestazione, uniche aree autorizzate, chi verrà trovato fuori da queste aree, sarà punibile per legge. Tutta l’Amministrazione è contenta e soddisfatta, soprattutto per i cittadini di Chieuti che hanno questa manifestazione nel cuore.

