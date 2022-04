#Plasticfree nelle scuole, il ritrovo al parcheggio di Rio Vivo

TERMOLI. L’istituto comprensivo Schweitzer sempre più green. Giornata di raccolta rifiuti presso la spiaggia di Termoli, venerdì mattina, con l’associazione Onlus Plastic Free, con cui l’istituto ha stretto una collaborazione sin da inizio anno.

Dopo aver ricevuto il primo erogatore di acqua microfiltrata e aver partecipato alle giornate di sensibilizzazione, tutte le classi seconde e quinte della Primaria e tutte le classi della Secondaria di I grado, per un totale di circa 350 studenti, si troveranno in spiaggia per ripulire dalla plastica il litorale Sud armati di guanti, buste di plastica e motivati dall’amore per il proprio territorio.

Un’esperienza indimenticabile che chiude il progetto di Educazione Civica dell’Istituto Comprensivo Schweitzer.

Impegnata anche la scuola primaria “Principe di Piemonte”.

Il numero complessivo degli alunni coinvolti, insieme alle maestre e professoresse accompagnatrici, sarà di 400 partecipanti.

Inoltre saranno presenti le seguenti autorità: Sindaco, Capitaneria di Porto, carabinieri e polizia locale.

L'incontro con gli alunni avverrà nel parcheggio della spiaggia di "Giorgione", Rio vivo.

Orario: 8:30 - 11:00

L'obiettivo della raccolta con i bambini sarà quello di sensibilizzare gli adulti contro l'abbandono dei rifiuti e lanciare un forte messaggio di esempio.

